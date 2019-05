Policiais do BPRP prende acusado de tráfico e recupera veículo roubado

31/05/19 - 10:33:23

A Polícia Militar por meio do Batalhão de Radiopatrulha efetuou, no Bairro Farolândia, nesta quinta-feira, 30, a prisão de Fellipe Alexandre Ramalho Morais, 24 anos, por tráfico de entorpecentes.

Os radiopatrulheiros realizavam rondas pelas zona sul da capital sergipana, quando em deslocamento pela Rua Major Edeltrudes Teles, visualizaram um automóvel palio de placa policial OEN-0803 e perceberam o motorista guardando um pacote na lateral da porta.

Neste momento, os policiais do BPRp deram voz de parada e procederam com a busca pessoal e veicular.

No carro, foi encontrado dois frascos de loló, um pequeno saco com erva entorpecente, uma balança de precisão, uma pequena pedra de crack, 108 comprimidos de êxtase e 17 gramas de haxixe.

Diante do flagrante o indivíduo recebeu voz de prisão e informou que estaria transportando o entorpecente para comercializa-lo numa instituição de ensino superior localizada no Bairro Salgado Filho e também para algumas pessoas no Bairro Jardins.

O caso foi encaminhado ao DENARC, onde todas as medidas legais foram tomadas.

Também na quinta-feira, os militares policiais militares prenderam em flagrante, no Bairro América, Alexsandro Souza Messias e Crislaine Gomes dos Santos com um automóvel Celta de placa HFI-7630, que havia sido tomado de assalto a poucos instantes pela dupla no município de Nossa Senhora do Socorro.

Os radiopatrulheiros realizavam ações de policiamento preventivo, quando foram informados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública sobre um carro, um GM Celta de placa HFI-7630 que havia sido tomado de assalto no município de Nossa Senhora do Socorro, no Loteamento São Brás.

Com a informação recebida, os militares começaram a atuar e bloquear possíveis rotas de fugas que os suspeitos poderiam ter tomado. No Bairro América, na Rua Porto Alegre, uma das equipes do Batalhão de Radiopatrulha visualizaram o veículo roubado transitando pela localidade e realizaram uma aproximação policial, emanando logo em seguida ordem de parada.

Os suspeitos identificados como Alexsandro Souza Messias e Crislaine Gomes dos Santos foram submetidos aos procedimentos de busca pessoal, onde foi encontrado uma faca peixeira e a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes, a vítima foi contatada e orientado a se dirigir a delegacia para reaver seu veículo e todas as demais medidas legais foram adotadas.