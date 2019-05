Prefeito de Socorro anuncia 1° Festival de Música Cristã do município

31/05/19 - 13:05:10

Vencedores irão se apresentar no aniversário de 155 anos de Nossa Senhora do Socorro

Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 31, o prefeito Padre Inaldo recebeu em seu gabinete, pastores, lideranças evangélicas e vereadores, para discutir a realização do 1° Festival de Música Cristã do município, onde os vencedores terão a oportunidade de se apresentar no tradicional evento evangélico comemorativo aos 155 anos de Nossa Senhora do Socorro.

Em comum acordo ficou decidido que o festival será realizado no dia 22 de junho no Ginásio do Sesi e, além da participação no aniversário do município, os vencedores também serão premiados. Entre as vantagens estão a produção de um single e instrumentos musicais. Poderão participar do festival cantores e bandas evangélicas do município.

“Nós ficamos felizes com esse momento, porque desde que o prefeito Padre Inaldo assumiu a gestão ele tem realizado o aniversário da cidade. Nesse festival estaremos dando a oportunidade para bandas e juventude evangélica de participarem de um momento único que é o aniversário da cidade, onde terão a oportunidade de cantar no palco principal com a atração nacional”, explicou o secretário de Cultura, Natan Reis.

A nova medida em democratizar a participação das congregações no aniversário do município partiu do próprio gestor municipal. “O que nós tivemos aqui foi nada mais que o exercício da democracia e entre os segmentos da democracia está a religião, onde cada um de nós precisamos observar que toda religião leva a um só objetivo, o nosso Deus. Esse é um momento importantíssimo para todos os evangélicos que terão essa oportunidade de se apresentar e levar a palavra de Deus aos socorrenses”, declarou o prefeito Padre Inaldo.

A frente parlamentar evangélica esteve presente na reunião e afirmou que o festival é um sonho antigo dos evangélicos socorrenses. “O evento religioso em comemoração ao aniversário de Socorro é uma lei municipal de 2008, que infelizmente só estava no papel. Desde o início da gestão do prefeito essa lei foi efetivamente colocada em prática. Essa gestão inova ao conceder a participação da comunidade evangélica, dos nossos cantores e bandas de igrejas, de participarem de um momento extremamente especial para o nosso município”, declarou o líder do prefeito na Câmara de Vereadores, Eliel Felipe.

Mais informações sobre o processo de inscrição e apresentação será detalhado em edital a ser lançado, em breve, pela Prefeitura de Socorro.

Fonte e foto assessoria