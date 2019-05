Prefeitura de Aracaju promove Semana do Meio Ambiente

Entre os dias 3 e 7 de junho, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), promoverá a Semana do Meio Ambiente em diversos pontos da cidade e em parceria com diversas instituições. Serão ações voltadas à educação ambiental de forma gratuita e aberta ao público. Os cinco dias de evento fazem parte das comemorações do Dia do Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. Visitas guiadas, coletas de resíduos do mangue, plantio de mudas e exibição de filme (Cine Ambiental), compõe o cronograma da atividade durante a semana.

A Semana dará início na segunda-feira, 3, a partir das 8h30, com uma visita guiada no Parque Poxim, localizado no bairro Inácio Barbosa, zona Sul da capital. Na terça-feira, 4, fazendo parte da programação, será inaugurada a Intervenção Urbana no bairro Getúlio Vargas, às 16h, na rua Gararu.

As ações da Semana Ambiental ocorrerão em vários pontos conhecidos e muito frequentados em Aracaju, entre elas, no Parque Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira, na quarta-feira, 5, será realizado o “Ujacará”, trabalho teatral voltado para crianças de até 7 anos de idade. A apresentação artística consiste em contar histórias de uma cidade fictícia onde o meio urbano vive em total harmonia com o meio ambiente.

Ainda no Parque Augusto Franco, na sexta-feira, 7, será promovida uma série de ações da Sema, monitorada por educadores ambientais, que explicam à população a importância do manguezal e cuidados que devem ser tomados para preservar o meio ambiente. Em seguida, serão realizadas duas rodas de conversas. A partir das 15h, será debatido o tema ‘Universidade Pública e Meio Ambiente’. A partir das 17h, boas práticas individuais com a presença do professor Genebaldo Freire.

De acordo com Alan Alexander Lemos, secretário do Meio Ambiente, todos os eventos da Semana do Meio Ambiente são voltados para a conscientização em relação à necessidade de preservar a natureza, pensando em um futuro mais saudável para todos. “A Semana do Meio Ambiente foi elaborada com o objetivo de sensibilizar a população em geral para a importância da preservação e conservação dos ativos ambientais. É preciso reforçar o fato que, quando se preocupa com a escassez e se cuida dos recursos naturais, está se preocupando que as futuras gerações tenham o mesmo bem-estar que tivemos no passado. Esse é o legado da Semana do Meio Ambiente”, destaca.

Em alguns eventos, citados na programação abaixo, há limite de vagas disponíveis para participação e as inscrições podem ser realizadas através do e-mail: [email protected]

A Semana do Meio Ambiente será realizada pela Sema, Riomar Shopping, Serviço Social do Comércio (Sesc), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Lixo Zero, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Fundação Mamíferos Aquáticos.

Confira a programação completa da Semana do Meio Ambiente:

3 de junho

Local: Parque Poxim

Vagas: 20 vagas disponíveis

Inscrições: [email protected]

Horário: 8h30 às 11h

4 de junho

Jogando Limpo com o Mangue

Local: calçadão da Avenida Beira Mar (Em frente a Aease)

Público: aberto ao público

Inscrições: até dia 02/06 ou enquanto houver vaga (Use o QRCODE, ou acesse o TWIXAR.ME/15FM)

8h – Apresentação cultural

9h – Explanação sobre a importância da preservação do meio ambiente (secretário do Meio Ambiente e Superintendente do Ibama)

9h15 – Alongamento

9h30

Coleta de resíduos no entorno do mangue

Coleta de resíduos sólidos no rio Poxim

Blitz educativa no semáforo sobre o descarte incorreto de resíduos nas ruas

8h às 12h – Ação no calçadão da avenida Beira Mar (em frente a Aease)

Exposição #Vivaoceano

Produção de mudas de mangue

Oficina de nós

Maquete Itinerante do Aterro Sanitário

Bolha de realidade virtual

Herdeiros do futuro

Conduta Consciente

Sala de ciências

Blitz Educativa- Coleta seletiva

Visita Guiada ao Oceanário

Horário: 9h às 12h

Público: alunos da Semed previamente agendados

Local: Parque Poxim (Inácio Barbosa)

Inscrições: [email protected]

Inauguração da Intervenção Urbana do Getúlio Vargas

Local: Rua Gararu, 185, bairro Getúlio Vargas

Horário: às 16h

Público: livre (não é necessário inscrição)

5 de junho

Árvore de leitura em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Local: praça Camerino

Público: livre

8h – Bebêlendo com crianças da escola Sesc

9h – Roda de leitura com clube de leitura da CAEPD

10h – Roda de conversa com o escritor Euler Lopes

14h – Espaço Verde: oficina de higienização, conservação e organização de acervos com Carlos Almeida; oficina de biojoias com Silvania Lima;

14h30 – Espaço Sustentável para estímulo a jogos e brincadeiras indígenas com Charles Vieira

15h – Espaço Bebêlendo com as crianças da educação infantil da escola Sesc

15h30 – Contação de histórias com Fátima Conceição

16h30 – Espaço bauzinho do pintor

17h – Piquenique

O Bibliosesc ficará disponível durante toda a programação

Muda Mangue – plantio de mudas de mangue

Local: próximo a Arena de eventos, bairro Coroa do Meio

Inscrições: até dia 2 de junho ou enquanto houver vaga (use o QRCODE ou acesse o TWIXAR.ME/15FM)

8h às 12h – plantio de mudas (ponto de encontro às 8h na entrada A do Riomar Shopping, próximo ao Camarada Camarão)

Apresentação Teatral

Ujacará – Parque da Sementeira

Horário: 9h

Vagas: 20 vagas disponíveis

Público: crianças de até sete anos

Inscrições: [email protected]

Local: Parque da Sementeira

Visita Guiada

Horário: 14h30

Vagas: 20 vagas disponíveis

Inscrições pelo e-mail: [email protected]

Local: Parque Poxim, bairro Inácio Barbosa

6 de junho

Cine Ambiental

Local: Cinemark

Público: livre

Inscrições: até o dia 2 de junho ou enquanto houver vaga (use o QRCODE ou acesse o TWIXAR.ME/15FM)

Apresentação Teatral

Cine Ambiental

Explanação lúdica/ De olho no lixo- Professor Franklin Souza

Bolha Ambiental

Encontro para partilhamento do conhecimento referente à gestão da pesca do camarão: propostas sustentáveis de redução de impactos da pesca de arrasto

Local: auditório da Supes/SE

Público: reservado a público restrito

7 de junho

Local: Parque da Sementeira

Público: livre

8h30 às 11h – Ujacará (aberto ao público – 20 vagas)

Inscrições: [email protected]

8h30 às 11h – Visita Guiada pela Sementeira (aberto ao público – 20 vagas)

Inscrições: [email protected]

9h às 12h – Bolha Ambiental (aberto ao público)

8h às 11h30 – Cine Ambiental (aberto ao público)

9h às 12h – Exposições Ambientais

9h30 às 11h – Oficina de compostagem caseira com baldes

9h30 às 11h – Workshop sobre Casa Lixo zero

10h às 11h – Oficina de terrários

9h às 10h30 – Roda de Conversa sobre boas práticas e Meio Ambiente

14h às 17h

Exposições Ambientais

Bolha Ambiental

Cine Ambiental

Contação de história

Visitas Guiadas pela Sementeira

15h às 16h30 – Roda de Conversa sobre a Universidade Pública e Meio Ambiente

17h às 18h – Roda de conversa sobre boas práticas individuais com o professor Genebaldo Freire

18h30 – Atração Cultural

