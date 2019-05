Professora de Lagarto conquista 3º lugar em prêmio da Delegação da União Europeia no Brasil

Andréia Reis Fontes, professora no Colégio Estadual Cleonice Soares da Fonsêca, em Boquim, conquistou terceiro lugar no ‘Prêmio Concurso Verde´, iniciativa da Delegação da União Europeia no Brasil. Com a tema “Meio ambiente – o meu presente e o meu futuro”, o concurso tem como objetivo como sensibilizar jovens brasileiros a tomar ou documentar ações que melhorem o meio ambiente.

Para concorrer, a professora que é natural de Lagarto, desenvolveu o projeto intitulado ‘Fotografia, Meio ambiente e Paisagens´, voltado aos alunos do ensino médio da unidade em que leciona, fazendo da fotogeografia um recurso em prol do Meio Ambiente.

Contente pelo reconhecimento, Andréia atribui o resultado obtido aos estudantes que foram os principais protagonistas dessa iniciativa. “Para mim é um motivo de grande orgulho porque é um projeto que só aconteceu devido a participação dos meus alunos, os verdadeiros personagens dessa conquista. Isso me deixa feliz pelo fato de ter sido uma atividade que envolve a temática ambiental e por incentivar o interesse deles pela a fotografia”, disse a professora.

O Júri foi composto por representantes da Delegação da UE no Brasil e dos seguintes países membros: Alemanha, Bélgica, Itália, Polônia, Portugal e Suécia.