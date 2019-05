Redatores do Currículo recebem capacitação para a formação de professores

31/05/19 - 07:05:12

O encontro foi realizado no Auditório Maria Hermínia Caldas, na sede da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc)

Os 22 redatores formadores do Currículo de Sergipe para o Ensino Fundamental participaram, na manhã desta quinta-feira (30), de uma reunião técnica com o intuito de se prepararem para a execução das etapas de formação continuada dos professores, que ocorrerão ainda neste ano. O encontro foi realizado no Auditório Maria Hermínia Caldas, na sede da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), e foi ministrado pelo professor redator João Manoel do Faro Neto e pela analista de gestão do Programa de Implementação da BNCC e Currículo de Sergipe, Mariana Muniz. Na próxima sexta-feira (31), acontecerá nova reunião, dessa vez com os redatores do Currículo de Sergipe para o Ensino Médio.

O professor João Manoel explicou que os participantes estão debatendo sobre como desenvolver e executar a formação geral que está sendo planejada para os professores, a ser realizada ainda neste ano, no sentido de fazer com que o currículo de Sergipe seja implementado e alcance todos os alunos em 2020. “Essa é uma reunião do grupo de trabalho dos redatores do Currículo de Sergipe de cada componente curricular. Eles estão aqui para atualizar as pautas, construir e analisar a diagramação e composição do currículo, elaborar plano de ação, definir pautas formativas, produzir material, e preparar a formação dos formadores”, afirmou.

O coordenador estadual do Programa de Implementação da BNCC e Currículo de Sergipe pela Undime, Rogério Tenório de Azevedo, também esteve na reunião, e falou sobre a necessidade desse encontro. “Esse trabalho é fundamental porque é um momento em que os redatores formadores se encontrarem com os seus pares para pensarem conjuntamente o trabalho de formação. É uma oportunidade também de a gente, que está na equipe de gestão, passar os informes e todo o alinhamento de execução”, disse.

Capacitação para a formação continuada

Os redatores formadores que participaram da capacitação destacaram a importância desse encontro. Foi o caso de Alda Maria Santos, da Secretaria Municipal de Educação de Cristinápolis. “No ano passado tivemos a construção do currículo e agora estamos estudando para iniciarmos as formações. Então nós precisamos de subsídios para trabalhar com os professores. Para isso é necessário que aconteçam encontros como esse”, declarou.

A mesma opinião foi compartilhada por Cleudo Melo Araújo, que é redator formador e ensina matemática na Escola Estadual João Ribeiro, em Laranjeiras. “Esses encontros são relevantes para agregar e sistematizar as ações que estamos planejando para a formação continuada dos professores, porque é importante não apenas a produção do documento em si, mas a apropriação do documento pelos professores das redes estadual e municipais, para que realmente seja implementado em sala de aula. É necessário que a gente passe toda essa ideia de educação integral, que aborde o conhecimento cognitivo e socioemocional dos alunos”, disse.

Martha Soraya dos Santos Bezerra, professora de inglês da Escola Estadual Professor Artur Fortes, em Aracaju, declarou que “estamos aqui para alinhar as atribuições da equipe para formação de professores e para reajustar os últimos planos para as formações que ocorrerão a partir da próxima semana nas Diretorias Regionais de Educação”.

