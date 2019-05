SEGUNDA VITIMA ENTERRADA EM BORRACHARIA É IDENTIFICADA PELO IML

31/05/19 - 11:05:04

O Instituto Médico Legal (IML) informou na manhã desta sexta-feira (31), que concluiu o trabalho de identificação da segunda vítima enterrada no fundo de uma borracharia localizada no município de Nossa Senhora do Socorro. A ossada é de Antônio José Batista, 56 anos. Antônio José Batista estava desparecido há pouco mais de um ano.

Segundo informações passadas pela odontolegista do Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe, Suzana Maciel, a vítima é o senhor José Batista. “A família ajudou muito trazendo várias imagens ao longo desse mês. Tivemos uma equipe grande trabalhando com peritos criminais, médicos legistas e técnicos. Também tivemos a ajuda de uma médica perita da Bahia”, contou.

Este é o segundo corpo enterrado pelo borracheiro a ser identificado oficialmente pelo IML. No dia 14 de maio, a primeira vítima foi identificada como Maria Aparecida da Conceição, a última a ser encontrada durante a operação. De acordo com as investigações, ela foi morta em março deste ano.