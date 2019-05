Shopping Jardins realiza diversas ações na ‘Semana do Meio Ambiente’

31/05/19 - 09:10:29

De 3 a 8 de junho, o centro de compras localizado em Aracaju (SE) promove orientações sobre licenciamento ambiental, acolhe exposição do Projeto Tamar e realiza campanhas solidárias, oficina culinária e evento de adoção de animais

Você sabia que toda empresa, independente do ramo de atuação, precisa ter licença ambiental ou solicitar a dispensa do licenciamento para funcionar? A exigência integra a Política Nacional de Meio Ambiente e está determinada na Lei Estadual 8497 de 2018 e na Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMA 06 de 2012 e suas alterações.

Para orientar o público sergipano sobre esta obrigatoriedade, a empresa Let´s Save estará no Shopping Jardins, em Aracaju (SE), no período de 3 a 5 de junho, estará esclarecendo dúvidas sobre o procedimento administrativo de licenciamento ambiental, destacando desafios e perspectivas. O atendimento gratuito acontecerá na Praça de Eventos 1, das 10h às 22h, e integra a programação do centro de compras em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.

A consultora ambiental Gabriela Araújo explica que o licenciamento é realizado pelo órgão ambiental, que avalia as condições da área de localização e das atividades realizadas pela empresa, com o objetivo de garantir a redução do uso descontrolado dos recursos naturais e mitigar ou evitar danos ao meio ambiente. A partir desta análise, é emitida a licença que autoriza o empreendimento a funcionar, mediante o atendimento de condicionantes ambientais preestabelecidas.

“A ausência da licença ambiental acarreta penalidades previstas na legislação ambiental, como multas, embargos, redução da atividade ou mesmo dificultar a obtenção de linhas de crédito e financiamento em bancos, a participação em licitações, dentre outras limitações à empresa’, adverte Gabriela Araújo.

Exposição e campanhas solidárias

Além desta importante orientação ao público, durante a Semana do Meio Ambiente, o Shopping Jardins brindará o público com diversas atividades, como exposição do Projeto Tamar, campanhas solidárias em troca de canudo de inox e muda medicinal, oficina culinária vegana com produtos orgânicos e evento de adoção de animais. A programação será iniciada na segunda-feira (3) e seguirá até sexta-feira (8).

De 3 a 5 de junho, o público terá a oportunidade de conferir uma preciosa amostra do trabalho desenvolvido pelo Projeto Tamar em Sergipe, além de realizar doações em troca de canudo de inox. As atividades acontecerão na Praça de Eventos 1, das 10h às 22h.

Na segunda-feira (3), o visitante que doar um livro de literatura ganhará um canudo de inox. Todas as obras serão destinadas à biblioteca do Instituto JCPM de Compromisso Social, instituição que atua elevando o potencial de empregabilidade e estimulando o crescimento profissional e intelectual de jovens de 16 a 24 anos de idade. Em sua sede localizada no Shopping Jardins, são oferecidos cursos gratuitos de qualificação profissional, idiomas, informática básica e oficinas de férias, voltados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio de escolas públicas.

Na terça-feira (4), a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa) estará na Praça de Eventos 1 arrecadando rações para cães e gatos. Ao doar um quilo de ração, o visitante ganhará um canudo de inox. Já na quarta-feira (5), quem entregar um litro de óleo de cozinha usado (soja, milho, girassol, dendê, azeite) será presenteado com o canudo de inox. O material arrecadado será destinado à Recigraxe – Coletora de Óleo Saturado, empresa que beneficia o resíduo e o encaminha à produção de produtos de limpeza e biodiesel.

Durante essas ações, serão distribuídos 600 canudos ecológicos (200 por dia) e a entrega será limitada a um canudo por dia para cada CPF cadastrado, mediante a doação de livro, ração e óleo de cozinha saturado.

Agasalho, culinária e afeto

Na quinta-feira (6), quem visitar a loja do Instituto Canto Vivo, localizada no mall do GBarbosa, e doar um agasalho novo ou seminovo em bom estado ganhará uma muda de planta medicinal. A ação acontecerá das 10h às 22h ou enquanto durar o estoque de mudas e todos os casacos serão destinados ao SAME – Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição, localizado em Aracaju.

Já na sexta-feira (7), a consultora vegana, Luiza Allan estará no Shopping Jardins para comandar uma deliciosa oficina. A partir das 18 horas, a criadora do instablog ‘Não Como Só Alface’ visitará o ônibus da Cooperativa de Produção Sustentável de Sergipe (Coopersus) no Estacionamento B para escolher os ingredientes de uma saborosa receita. Luiza também dará dicas de como escolher verduras, legumes e frutas fresquinhos e livres de agrotóxicos.

E a partir das 19 horas, a idealizadora do @NaoComoSoAlface irá ministrar oficina culinária na loja Camicado. Durante o encontro, Luiza irá conversar com o público sobre a importância dos orgânicos e ensinar a fazer um saboroso arroz cremoso com camponata de berinjela e abobrinha, com dicas de variações. A programação é gratuita.

Encerrando a Semana do Meio Ambiente, no sábado (8), das 16h às 20h, o Shopping Jardins promove mais uma campanha de adoção de animais, em parceria com a Adasfa e o GBarbosa. O evento será realizado na área externa, ao lado do hipermercado.

Fotos: Divulgação | Victor Caldas | Aryane Louise

