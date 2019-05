SUSPEITO DE ROUBAR CARRO É PRESO PELA POLÍCIA CIVIL, NO BAIRRO JARINS EM ARACAJU

31/05/19 - 10:15:41

O homem foi responsável por subtrair e mandar a localização do automóvel para comparsas

Agentes de Polícia Civil, lotados na Delegacia de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), prenderam, no início da tarde dessa quinta-feira, 30, Darkson Jefferson Hora Dantas, o “Kinho”, 21 anos. De acordo com as investigações, ele foi o responsável por roubar o veículo WR-V de cor branca, recuperado no bairro Jardins há dois dias.

O carro Honda WR-V, de cor branca, havia sido roubado na terça-feira, 28, e deixado pelos assaltantes estacionado na avenida Deputado Sílvio Teixeira, bairro Jardins, zona Sul de Aracaju.

Darkson mandou a localização a seus comparsas via celular. Como havia a suspeita de que o automóvel seria pego posteriormente pelos infratores, os policiais realizaram campana, até os três suspeitos se aproximarem e tentar ligar do veículo, momento em que foram presos.

Darkson responde por roubo e tentativa do homicídio, crimes praticados no ano de 2016. Depois de interrogado, serão adotadas as medidas cabíveis.

Fonte e foto SSP