ACIDENTE NA BR-235 PRÓXIMO A AREIA BRANCA DEIXA UM MORTO E QUATRO FERIDOS

01/06/19 - 09:23:48

Um grave acidente ocorrido no inicio da manhã deste sábado (01) na BR-235, nas proximidades do município de Areia Branca deixou um saldo de um morto e pelo menos quatro pessoas feridas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros socorros. Agentes da PRF também estão no local do acidente para orientar o trânsito.

Até o momento não há informações do que teria provocado o acidente.