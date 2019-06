Bombeiros militares de Sergipe participam do Dia do Desafio 2019

01/06/19 - 08:41:31

Objetivo da ação é estimular a adoção de hábitos saudáveis, por meio da atividade física

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) participou mais uma vez do Dia do Desafio, que aconteceu nessa quarta-feira, 29, no Quartel do Comando Central do CBMSE. O objetivo da campanha, que está na 25º edição, é estimular a adoção de hábitos mais saudáveis, oferecendo a oportunidade de mobilização coletiva, por meio da atividade física.

A ação é uma disputa entre cidades, promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e pelas regras estabelecidas pela organização, a capital sergipana disputará novamente com a cidade paulista de Piracicaba.

No evento, os militares desenvolveram um trabalho de ginástica laboral, baseado em alongamentos destinados à função e sem sobrecarregar os bombeiros, sendo de baixa intensidade, tendo como o principal objetivo a motivação à prática de atividades físicas.

De acordo com a Capitã BM Emanuela Cruz, o Corpo de Bombeiros incentiva constantemente a prática de atividades, inclusive são destinados dois dias na semana, durante o expediente, para que o efetivo se exercite. “O Dia do Desafio, é uma campanha mundial, que faz com que despertemos uma consciência sobre a importância da atividade física no nosso cotidiano. E na profissão de bombeiro militar, a atividade física é imprescindível para que possamos desempenhar com êxito nossas funções, bem como é essencial para manutenção da nossa saúde física e mental”, ressalta a capitã.

Fonte: Ascom/CBM