CODEVASF ENTREGA KITS DE APICULTURA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ

01/06/19 - 07:01:50

Nessa sexta-feira (31), a Codevasf forneceu 20 kits familiares de apicultura a produtores rurais do município de Arauá (SE). Os equipamentos foram entregues a uma associação comunitária do povoado Colônia Sucupira. A solenidade de entrega teve a participação do superintendente regional da Codevasf César Mandarino e do prefeito de Arauá, José Ranulfo.

A Codevasf forneceu 200 colmeias de mel no município, além de itens para produção de mel como cera, fumigadores e vestimentas especiais. O investimento para a aquisição dos equipamentos foi de R$ 56 mil. A iniciativa vai fortalecer a produção de mel no povoado Colônia Sucupira, localidade que já desenvolve a atividade apícola.

Durante a solenidade, a presidente do Grupo de Jovens Cooperativista da Colônia Sucupira, Taciana Ramos, elogiou a Codevasf pela atenção dispensada à comunidade. “Nós só temos a agradecer o apoio da Codevasf por esses equipamentos, que vão ser muito importantes para a geração de renda dos nossos produtores”, declarou.

O superintendente regional César Mandarino parabenizou a entidade pela organização demonstrada. “Essa ação premia o trabalho desenvolvido pela comunidade. E a Codevasf está à disposição para auxiliar no que for possível”, afirmou. Também estiveram presentes na solenidade de entrega vereadores, secretários municipais, líderes comunitários e técnicos da Codevasf.

Fonte e foto Assessoria da Codevasf