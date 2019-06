DHPP PRENDE DOIS SUSPEITOS DE COMETER HOMICÍDIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

01/06/19 - 06:00:48

O crime ocorreu em março de 2019, na capital

Na manhã dessa sexta-feira, 31, a equipe da 3ª divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e dos policiais da 2ª, 4ª e 5ª do DHPP, deu cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão no bairro São Conrado, na zona Sul da capital sergipana.

Durante a ação, foram presos Ronalson Correia Lima, o “Pato Rouco ou Mendes Bahia”, 28 anos, que confessou ter sido autor do homicídio contra Alexsandro Panta de Jesus Santos, ocorrido na rua Mangabinha, na madrugada de 31 de março de 2019.

Na ocasião, também foi preso Danilo dos Santos Freitas, 21 anos, por participação no crime.

SSP