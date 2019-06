Direito ambiental e sustentabilidade é tema de encontro na Uninassau

A palestra ministrada na faculdade reuniu alunos e público externo

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju realizou, na tarde da última quarta-feira (29), na sala 211, o I Encontro Multidisciplinar em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. A palestra foi ministrada pela advogada e membro da Comissão de Direitos Socioambientais da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/Sergipe, Jéssica Gama Batalha.

Em sua fala, Jessica abordou a relação da disciplina de Meio Ambiente com outras da área do Direito. Durante a palestra, foi falado também sobre sustentabilidade. O encontro foi fruto de uma parceria da UNINASSAU Aracaju com a OAB – Sergipe. A coordenação foi da professora Maria Lúcia Ribeiro, responsável pelo curso de Direito na instituição.

Maria Lúcia disse que a iniciativa de fazer a palestra foi de levar até os alunos e ao público externo a importância do Direito Ambiental diante da demanda de problemas socioambientais que se apresentam hoje no planeta. “É importante que as pessoas tenham noção de como o Direito atua na área ambiental e diante da ideia de sustentabilidade. Para isso, trouxemos uma especialista que é membro da OAB”, observou a professora.

Sustentabilidade – O conceito teve origem em Estocolmo, na Suécia, na Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, que ocorreu em 1972. Este conceito aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. O objetivo do desenvolvimento sustentável é preservar o planeta e as necessidades humanas, de modo que um recurso natural possa ser explorado de forma sustentável e dure para sempre.