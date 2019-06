Melhor meio de transição política

01/06/19 - 00:01:50

A oposição comemorou a queda de 0,2% no PIB. Claro que queda no Produto Interno Bruto não agrada a ninguém e aumenta percentual de rejeição ao presidente Bolsonaro. A esquerda está bem atenta aos fracassos sucessivos do Planalto, principalmente quando atinge segmentos que mexem com a vida da população mais carente. Já setores do Governo deveriam falar menos, principalmente o presidente. Ele exagera em tudo que faz e às vezes quer ser engraçado e termina se expondo ao ridículo.

E são coisas pequenas que tiram o País do sério. Ontem mesmo ele cometeu mais uma das suas bobagens que poderia ter sido evitada. Disse que iria modificar o texto da Reforma da Previdência para atender a um pedido da primeira dama Michelle Bolsonaro. Nada que altere medidas essenciais para a população, mas uma alteração do ponto do texto da reforma da aposentadoria que trata de benefícios para deficientes.

A medida que deve ser retirada exclui deficientes intelectuais com grau leve ou moderado do recebimento de pensão em caso de morte dos pais.

O que precisa, na realidade, é adotar medidas que satisfaçam a quem lhe confiou o voto para ser presidente da República. Mas, pensando bem, foi o objetivo de dizimar toda a esquerda, principalmente o Partido dos Trabalhadores, que Jair Bolsonaro, um então deputado federal inexpressivo, conseguiu chegar ao Planalto sob o rótulo de ‘Mito’. O seu discurso foi contundente contra a corrupção, os exageros dos governos anteriores e os excesso cometidos para segurar apoio de políticos, intelectuais e celebridades, através de uso farto dos cofres públicos.

Apesar da reconhecida incompetência do Planalto, a esquerda está começando a ter um comportamento burro. Aproveita qualquer deslize para fazer manifestações que mexem com a vida do País. A Educação virou mote, em razão dos cortes miseráveis nas universidades. Fora isso, não há um projeto que a esquerda apresente e que tenha a simpatia do País, porque tudo é muito posto de forma debochada, com esculacho e sem equilíbrio para formação de espaço para um debate sério.

É preciso retirar o Poder das mãos dos loucos, mas através das urnas e não pela quase exigência de um golpe que, se houver, não vai beneficiar Lula e nem trazê-lo de volta à política. Os meios democráticos abrirão sempre os melhores caminhos para qualquer tipo de transição política.

Sem fazer comunicado

O ex-governador Jackson Barreto disse que preferiu ir depor como testemunha de Lula, ontem, na Justiça Federal, através de vídeo conferência, sem fazer qualquer comunicado anterior à imprensa.

*** O objetivo foi evitar a presença intensa de jornalista no momento do depoimento.

Tudo em paz no MDB

Por telefone, em conversa com a coluna, Jackson Barreto disse que está “tudo em paz” no MDB. Acrescentou que se “existe uma sessão do MDB que mantém sua posição política somos nós”.

*** Jackson mantém a linha que fora traçada pelo MDB desde sua fundação.

Reunião sobre rodovias

Durante a reunião da bancada de Sergipe (estadual e federal), Zezinho Guimarães (foto) disse que os quilômetros que o ministro da infraestrutura está prometendo concluir nas rodovias de Sergipe, já estão prontos.

*** Segundo Zezinho tem que focar no que falta concluir.

O que acontece agora

Os pleitos orçamentários de Sergipe quando discutidos com o ministro chefe da Casa Civil, Ônyx Lorenzoni, saem tudo bem. Onyx faz o seu papel de harmonizar a questão política.

Mas quando vão para Jair Bolsonaro, ele diz que tem que levar para análise do ministro da Economia, Paulo Guedes (foto), e lá são brecados. Fica difícil…

Restaurante em Propriá

Um vereador de Propriá, pediu off, disse ontem que os restaurantes que ficam próximo à ponte que liga Sergipe a Alagoas, são barracos, que põe em risco quem os freqüenta.

*** Não são às margens do São Francisco e formam uma favela.

Não deve ser atendido

Segundo o vereador, esse pleito não deve ser atendido pelo Ministério da Infraestrutura e decisão de derrubá-los já foi tomada, até por questão de segurança.

*** – Com tanto pleito para Propriá, essa questão do restaurante é primária e política.

Cuidado na corrupção

O senador Alessandro Vieira (foto), do Cidadania, que também esteve na reunião em Brasília, mas fez uma intervenção rápida: “pediu cuidados para que não houvesse corrupção nos trâmites”.

*** Alessandro fixa na questão da corrupção e chegou a pedir ao ministro que ficasse de alerta.

Valadares Filho queixa-se

O presidente estadual do PSB, Valadares Filho (foto), queixa-se: “é impressionante como os nossos adversários buscam factóides com o PSB de Sergipe. Até reunião de praxe da executiva nacional vira notícia”.

*** – Mas, nada melhor do que ter a tranquilidade em dirigir um partido sem fisiologismo, onde a força do poder não funciona, disse.

Mostra certa irritação

A irritação de Valadares é sobre notícia de que o PSB está na lista dos nove diretórios que estão sob avaliação da Direção Nacional, em virtude de não terem atingido cláusula de barreira nas eleições de 2018.

*** E daí provocaram uma nota de que em Sergipe haverá intervenção no Diretório Estadual da sigla, por não ter elegido um deputado federal.

Evitou falar sobre o assunto

Valadares Filho evitou falar sobre o assunto, mas disse que o PSB atingiu a cláusula de barreira em Sergipe e não sofrerá qualquer sanção por parte da Nacional.

*** Essa reunião com diretórios estaduais é feita todos os anos com presidentes dos onze Estados, para análise natural de relatório após as eleições.

PSD não fala em eleição

Circulou a informação de que o PSD indicara a deputada Maísa Mitidieri (foto) para disputa o cargo de vice-prefeita na chapa de Edvaldo Nogueira. Consultado, o seu irmão, Fábio Mitidieri disse: “estou sabendo agora”.

*** – Veja, está aberta a temporada de especulações. Não existe nada disso. Nunca tratamos sobre isso. Edvaldo está focado na gestão e eu no meu mandato. O resto é tudo especulação, disse Fábio.

Cidadania será terceira via

O coronel Rocha (foto), do Cidadania, diz que a decisão do seu partido de se posicionar como terceira via em São Cristóvão foi construída junto ao diretório municipal com apoio do senador Alessandro Vieira.

*** – O Cidadania se apresenta como alternativa às mesmas figuras que estão há anos no poder e ao nepotismo que se instalou na cidade, diz Rocha.

Vanderlê deixa o Deso

Chega a informação que o ex-deputado professor Vanderlê vai deixar a Diretoria Comercial do Deso. Deve retorna às suas atividades profissionais.

*** Vanderlê é de São Cristóvão e não tem mais pretensão política.

Informações rasas

Depois que a coluna cobrou alguma informação da SSP sobre o assalto que ocorreu há um mês no Posto Petrox, onde assaltantes levaram R$ 170 milhões, surgiu a notícia que a Polícia está investigando.

Pelos dados divulgados, esse assalto vai para o esquecimento.

Tucanos e DEM juntos

O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, disse ontem que, em 2022, na disputa presidencial, PSDB e DEM devem estar “fortes em um projeto único de geração de emprego e renda”.

*** E completou: “Isso envolve diálogo, como a gente vem fazendo, temos muita convergência.”

*** O ex-deputado federal José Carlos Machado (foto) pode estar a caminho do DEM. Quem também pensa em filiar-se ao DEM é Zezinho Guimarães, mesmo que mostre total preferência pelo PR.

Deu nas redes sociais

///Ação contra ministro – O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal do Rio Grande Norte contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e a União, por danos morais coletivos causados a alunos e professores de instituições públicas de ensino.

*** O processo menciona condutas de Weintraub desde que ele assumiu a pasta, em abril deste ano, incluindo falas e declarações públicas consideradas ofensivas aos estudantes e docentes. A procuradoria pede o pagamento de uma indenização de R$ 5 milhões.

///Ministro evangélico no STF – Segundo o jornal O Globo, O ministro Marco Aurélio Mello , do Supremo Tribunal Federal (STF), lembrou ontem que o Estado é laico – e a Corte, como parte do Estado, não poderia ser formada segundo critérios religiosos.

*** Para o ministro, os integrantes do tribunal devem ser escolhidos pela a formação jurídica e a defesa da Constituição Federal. A declaração foi em resposta ao presidente Jair Bolsonaro que questionou em discurso se não era o momento de se nomear um ministro evangélico para o tribunal.

///Pesquisa favorece a Moro – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, é apoiado por 59.7% da população para uma eventual indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é de levantamento do Paraná Pesquisas divulgado ontem.

*** A pesquisa foi feita por telefone de 23 a 27 de maio deste ano. Foram ouvidas 2.066 pessoas em 168 cidades brasileiras de todos os 26 Estados e do Distrito Federal. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistadas somente pessoas acima de 16 anos.

///Lula articula eleição – Apesar de preso na Polícia Federal, em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua articulando para as próximas eleições. De dentro de sua cela, Lula segue contatando líderes de partidos de esquerda de olho nas eleições municipais.

*** Desta vez, Lula pediu que Flávio Dino (PCdoB), governador do Maranhão, fosse visitá-lo na carceragem em Curitiba. Os dois, de acordo com o Painel da Folha, se encontram na próxima semana.

*** Dino tem despontado como um dos mais bem avaliados líderes do campo democrático. Foi reeleito com quase 60% dos votos, vencendo a ex-governadora Roseana Sarney (MDB), com quem polarizou durante a campanha.

Um bom bate-papo

Atinge pobres – Essa MP 871 criminaliza os pobres. Vamos mostrar em plenário que não é perseguindo quem mais precisa que vamos mudar o país, diz Rogério Carvalho.

Está de retorno – O prefeito Edvaldo Nogueira retorna na próxima semana a Aracaju, depois de alguns dias de férias na Europa.

Inundou cidades – Reclamação do aumento da venda de crack nas cidades do interior, principalmente entre jovens. O crack inundou esses municípios.

Não pode brigar – O deputado federal Fábio Reis (MDB) acha que um coordenador de bancada não pode brigar com o Planalto, porque prejudica o Estado.

Pode apoiar – Não tem nada conversa, mas se Fábio Henrique não disputar a Prefeitura de Socorro, pode apoiar o deputado estadual Samuel Carvalho.

Mesmo partido – Zezinho Magalhães pode se transferir para o PR. Se o fizer ficará no mesmo partido da deputada Janier, que atua em Itabaianinha.

Maior tendência – O deputado estadual Capitão Samuel deve trocar de partido e sua tendência é ficar ao lado do governador Belivaldo Chagas.

Muito duro – Alguns deputados da bancada não gostaram da interferência de Zezinho Guimarães na reunião em Brasília. Consideraram que ele foi muito duro com o ministro.

Aécio aclamado – Convenção do PSDB que prometia expulsão de condenados termina com Aécio Neves aclamado. Os partidos conservam bem seus corruptos.