POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM COM 108 COMPRIMIDOS DE ECSTASY NA FAROLÂNDIA

01/06/19 - 06:12:10

Indivíduo também estava com 17g haxixe e uma pedra de crack

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), prendeu Fellipe Alexandre Ramalho Morais, 24 anos, por tráfico de drogas, nessa quinta-feira, 30, no Bairro Farolândia, Zona Sul de Aracaju.

Uma equipe do BPRp realizava patrulhamento na região, quando visualizou o suspeito guardando um pacote na porta lateral de um automóvel Fiat Pálio. Durante a abordagem, os policiais encontraram um pequeno saco com 108 comprimidos de ecstasy, 17g de haxixe, uma pedra de crack e uma balança de precisão, além de dois frascos de loló.

Diante do flagrante, Fellipe Alexandre recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, onde todas as medidas legais foram tomadas.

Fonte: Ascom/PM