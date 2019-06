A Dona do Pedaço- Amadeu diz a Maria da Paz que eles não podem mais se separar. Empresária desmaia ao dar de cara com amor do passado

Desde que descobriu que a dona da rede de confeitarias se chamava Maria da Paz (Juliana Paes), que Amadeu (Marcos Palmeira) não consegue tirar essa história cabeça. Acreditando que a ex não morreu, ele vai até a loja principal para ficar cara a cara com a proprietária.

Para o seu espanto, Maria da Paz chega e os dois ficam cara a cara. Depois se deparar com o amor que acreditava estar morto, ela pergunta aos seus funcionários: “Eu estou doida? Estou vendo fantasma? Esse homem tá mesmo aí?” Amadeu se adianta e responde: “É óbvio que estou aqui. Tão espantado quanto você.” Incrédula, Maria se aproxima de Amadeu e toca em seu rosto para ver se ele é real. A emoção da empresária é tão grande que ela passa mal e desmaia. Amadeu leva a boleira para o hospital e, quando ela recupera a consciência, os dois trocam um longo abraço. O advogado revela que pensou que Maria estivesse morta porque Nilda (Jussara Freire), a sua mãe, havia dado essa notícia. “Queriam nos afastar, Amadeu. Queriam acabar com nosso amor. Ah, Amadeu, a gente tem um mundão de coisas pra conversar. Me tira daqui. Consegue alta com o médico. É você mesmo. Ainda nem acredito. Vivo! Vivo!”, comemora Maria. A empresária deixa o hospital e os dois saem para conversar. Ela conta ao amado que foi para São Paulo logo depois que ele levou um tiro de Dulce (Fernanda Montenegro) na beira do altar. Emocionada, Maria pede: “Me leva daqui. Vamos pra algum lugar. Sua casa?” Ele explica que isso não é possível e pergunta se ela é comprometida. “Não, não! Esperei por você o tempo todo, mesmo achando que estava morto. Eu nunca quis deixar entrar ninguém na minha vida. Mas… minha casa não dá…depois eu tenho que contar tanta coisa. Amadeu, nós temos uma…” Amadeu a interrompe e diz que eles têm muito o que conversar. Ele diz que eles não podem se separar e diz que deveria levá-la para um palácio, mas que não tem condições para tal. Maria coloca a mão sobre os seus lábios e diz: “Vou com você pra qualquer lugar. Pra onde você quiser me levar.” Fonte/Foto: globo.com

02/06/19 - 21:42:46