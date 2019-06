Criança fica presa em uma agência da Caixa Econômica fechada, no município de Maruim

02/06/19 - 07:07:11

Um menino de aproximadamente três anos de idade ficou preso em uma agência bancária na manhã deste sábado (1°), em Maruim, (SE), por cerca de quarenta minutos.

A criança estava brincando no terminal de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, quando a porta giratória abriu e travou com a criança dentro da área dos guichês.

Um homem que buscou os serviços no terminal de autoatendimento em seguida, flagrou o fato inusitado e pediu ajuda nas redes sociais. “Tem uma criança do lado de dentro da Caixa Econômica aqui em Maruim. Alguém sabe quem pode abrir agência para socorrer a criança?”, disse.

Testemunhas disseram que, ao que tudo indica, a mãe do menino pode ter esquecido ele, logo após utilizar um dos cashs do autoatendimento.

“A criança estava brincando. Ao que parece, foi como se a porta [giratória] já estivesse destravada ele entrou e a porta travou. Ninguém imaginava que uma Caixa, com um Sistema de Segurança que tem, poderia está aberta”, relatou o homem nas redes socais.

Às 09h47, a criança foi liberada após a chegada de um vigilante que foi acionado pela população, que vai identificar o responsável pelo menor.

A redação do Blog Maruim em Pauta aguarda contado com a agência para levantar maiores informações sobre a falha no equipamento de segurança.

Por Lohan Muller