Morre a atriz Flora Diegues, 34 anos, filha do cineasta Cacá Diegues. Também roteirista e diretora, ela lutava contra um câncer no cérebro há três anos

— Flora viveu intensamente, sempre se divertiu, lutou com muita coragem e alegria — diz Cacá. — Fez de tudo, escreveu, atuou, dirigiu. Gostava muito de viver.

Flora Diegues começou a carreira de atriz ainda adolescente, no filme “Tieta do Agreste” (1996), dirigido por Cacá. No teatro, trabalhou com Domingos Oliveira, na peça “Os melhores anos de nossas vidas” (2000), e também atuou na montagem de “O Auto da Compadecida” de Leonardo Brício e Pedro Kosovski.

Na televisão, ela estreou em 2014, como uma das protagonistas da série de humor “Só garotas”, exibida no Multishow. Maria Flor, que a dirigiu no programa, lembra da atriz, também sua amiga, no presente:

— Flora é uma alegria, uma atriz maravilhosa de trabalhar. Quando ela fez o teste para o “Só garotas” eu entendi que era ela assim que começou a fazer a cena. Cheia de entusiasmo, capaz de se entregar completamente, sem preconceito, sem pudores, só amor e delicadeza — conta.

Em 2015, ela deixou o elenco da novela “Além do tempo” para operar às pressas um aneurisma cerebral. Três anos depois, voltou à TV em “Deus salve o Rei”.