SINTRASE: SINDICATO COBRA PROVIDÊNCIAS SOBRE SALÁRIO BLOQUEADO DE FUNCIONÁRIO

02/06/19 - 07:38:03

Nesta sexta-feira (31/05), o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado (Sintrase), Diego Araujo, foi surpreendido com o bloqueio do seu salário. Segundo ele, a desculpa inicial foi que ele não tinha se recadastrado, depois afirmaram que foi em virtude de não terem localizado a sua lotação. Em 2017, ocorreu o mesmo erro e inclusive a questão está judicializada. Tal fato é, judicialmente, considerado como conduta anti-sindical e viola completamente os direitos do presidente.

Diego está a disposição do Sintrase desde 2012 e sua liberação vai até o final do mandato, em meados de 2020. [Portaria n° 0303/2016 de 15 de janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial de 27/01/2016, Ediçao 27.384].

Por Iana Queiroz