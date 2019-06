Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes estão em Porto de Galinhas, em Pernambuco, aproveitando o final de semana em clima de romance

02/06/19 - 21:39:37

Nas redes sociais, ele compartilhou fotos que tirou da namorada aproveitando o dia de praia de biquíni e se declarou com a letra da música Dona da Minha Cabeça, de Alceu Valença: “Dona da minha cabeça / Ela vem como um carnaval / E toda paixão recomeça / Ela é bonita, é demais / Não há um porto seguro / Futuro também não há / Mas faz tanta diferença / Quando ela dança, dança / Eu digo e ela não acredita/ Ela é bonita demais”, escreveu.

Fátima, que está com Túlio há 1 ano e meio, também mostrou registros do final de semana: “Que seja sempre com muito romance, muitas gargalhadas e muito cuidado, meu amor. Sem medo de amar. Sem medo de ser feliz”

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes (Foto: Reprodução/Instagram)

Fonte/Foto: globo.com