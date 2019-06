7º BPM PRENDE HOMEM QUE AMEAÇOU A COMPANHEIRA COM UMA FACA

03/06/19 - 05:23:16

No final da noite deste sábado(01), policiais militares do 7º Batalhão prenderam em flagrante Luan da Cruz Trindade, 24 anos.

Luan, após discussão com sua companheira, motivado por ciúmes, praticou violência doméstica, ameaçando-a com uma faca.

A vítima informou que iria denunciá-lo no 7° Batalhão, então o agressor, num ato de ousadia, acreditando possivelmente na impunidade, aguardou a vítima, que estava no interior da unidade militar relatando a violência, dentro de um veículo estacionado na frente da sede do 7º BPM.

Após a constatação do fato onde o suspeito estava, o mesmo foi preso em flagrante.

O infrator foi retirado do veículo, sendo encontrado na sua cintura uma faca utilizada na ameaça.

Luan foi encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Fonte e fotos: 7º BPM