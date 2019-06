ACIDENTE ENVOLVENDO DUAS MOTOCICLETAS DEIXA UM MORTO NO INTERIOR DO ESTADO

03/06/19 - 05:59:11

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas no interior do estado deixa uma vitima fatal e outra pessoa gravemente ferida

O acidente foi registrado na noite deste domingo (02) no bairro Pinheiro, município de Tobias Barreto.

As informações são de que as duas motocicletas transitavam em sentido contrário, e acabaram colidindo frontalmente. Devido a gravidade dos ferimentos provocado peli impacto, uma das vitimas identificado como Emanuel Diego dos Santos, 29 anos, e que estaria sem capacete, não resistiu e morreu no local.

Já a outra vitima identificada como Carlos, sofreu escoriações pelo corpo e uma fratura exposta em uma das pernas. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado em estado grave, para Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE).

Com informações e foto de Elenilton Santos O Rapidão da Notícia.