Ações do Maio Amarelo alcançam mais de 60 mil pessoas

03/06/19 - 16:21:31

A edição 2019 do Maio Amarelo em Aracaju foi marcada por ações de conscientização para um trânsito mais seguro na capital sergipana, realizadas em diversos pontos da cidade. Coordenada pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), a programação atingiu seu objetivo ao alcançar um público expressivo durante todo o mês de maio.

As ações aconteceram em escolas, unidades de saúde, empresas, ruas, avenidas e praças. O intuito de todas as atividades foi espalhar uma mensagem baseada no tema da campanha, “No trânsito, o sentido é a vida”, com foco na redução dos números de acidentes na cidade. Concluída a mobilização do mês na última sexta-feira, 31, a SMTT faz um balanço positivo da programação do ‘Maio Amarelo’ deste ano.

De acordo com o levantamento realizado pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT, mais de 60 mil pessoas foram alcançadas durante as 46 ações realizadas de 30 de abril, quando foi aberta a campanha, até o último dia da programação.

O superintendente da SMTT Renato Telles ficou satisfeito com a campanha deste ano. “Demos uma boa visibilidade ao Maio Amarelo, afinal, ele foi visto e comentado em todos os cantos da cidade. Utilizamos as ações de ruas, as nossas participações na mídia tradicional e nossos canais de comunicação nas redes sociais para mobilizar a população sobre a urgência de tornarmos o trânsito mais seguro”, afirmou Renato.

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, destacou o caráter plural das atividades, o que permitiu à instituição dialogar com os mais diferentes públicos. “Foi uma programação diversificada, com ações em diferentes estabelecimentos e bairros. Desta forma, procuramos atingir o maior número de pessoas possível. Falamos com crianças, jovens, adultos e idosos de todo a cidade de Aracaju”, comemorou.

Parcerias

O Maio Amarelo é um movimento global que ocorre em várias cidades do mundo. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para os altos números de acidentes no trânsito e disseminar boas práticas que o torne mais seguro. Toda a mensagem de conscientização da campanha deste ano foi norteada pelo tema “No trânsito, o sentido é a vida”.

Na capital sergipana, as ações do Maio Amarelo em 2019 foram desenvolvidas pela Prefeitura de Aracaju, através da SMTT, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), Unimed e Uninassau.

Fonte e foto assessoria