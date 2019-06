Administradora sergipana participa de evento internacional

03/06/19 - 12:45:40

De olho nos expositores que marcaram presença no Evento Internacional Hospitalar 2019, onde são mostradas as principais soluções e inovações para a área da saúde, a Sócia Administradora da Clínica Rabelo Saúde Integrada, Laísa Costa, esteve presente no Evento realizado em São Paulo com o objetivo de trazer inovações para o atendimento em saúde dos sergipanos.

As palestras e apresentações de novidades para o mundo da saúde que envolve clínicas, hospitais e laboratórios fez a administradora voltar cheia de ideias para o estado. “O nosso objetivo além de conhecer a feira é trazer maior qualidade em oferta de serviços, para melhor atender e cuidar dos pacientes, para isso estou levando como bagagem conhecimentos, modernidade, eficiência através de uma conexão com o mundo”, afirma a administradora.

Fonte e foto: Rodrigo Alves