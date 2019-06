‘Arraiá do Chico Bento’ proporciona diversão à garotada

03/06/19 - 16:23:38

Atração inédita em Sergipe aporta no Shopping Jardins, em Aracaju, na próxima terça-feira (4)

Vindo das cercanias da Vila Abobrinha, o caipira mais simpático do Brasil chega à capital sergipana para fazer a alegria de meninas e meninos no Shopping Jardins. Para acolher Chico Bento e seus ilustres convidados com muito carinho, o centro de compras está preparando um divertido arraial na Praça de Eventos 2. E a partir do dia 4 de junho, as famílias poderão curtir brincadeiras típicas da roça em um circuito de pura diversão.

Desenvolvido pela ‘2 a 1 Cenografia’, com supervisão da ‘Mauricio de Sousa AO VIVO’, o ‘Arraiá do Chico Bento’ promete muita alegria e interação em cinco estações de entretenimento. As barraquinhas de pescaria, mira porquinho, tiro no barril, mira sapinho e a estação colheita no pomar irão divertir as famílias no espaço temático interativo com 11m² e um piso macio de grama sintética.

No pomar do lugarejo, o participante é desafiado a colar bolinhas na goiabeira para o Sr. Lau não desconfiar que o Chico já comeu quase todas as frutas. E que tal chamar o pessoal para ver quem consegue colocar mais sapos na lagoa? Outra atração é o Mira Porquinho. Capriche na pontaria e pimba! Coloque a bolinha dentro do barril, some pontos e divirta-se com a turma toda. E é claro que uma boa pescaria também não pode faltar!

O ‘Arraiá do Chico Bento’ terá capacidade para receber até 20 crianças por ciclo com duração de 20 minutos cada um. A atração é indicada para crianças de 3 a 12 anos e os pais poderão se juntar à garotada nesta diversão. O acesso de crianças com até 3 anos de idade somente será permitido com a presença de um adulto responsável (não pagante). É obrigatória a presença de um responsável pela criança (maior de 18 anos), no local até o término da sessão.

O acesso ao ‘Arraiá do Chico Bento’ terá o valor de R$ 10, com direito a 20 minutos de diversão. Após esse período, será cobrado o valor de R$ 0,50 por minuto excedente. A atração permanecerá no Shopping Jardins até o dia 7 de julho, funcionando de domingo a sexta-feira e nos feriados, das 13h às 21h, e aos sábados, das 10h às 21h.

E para alegrar ainda mais esse divertido arraial, os personagens Chico Bento e Rosinha estarão no Shopping Jardins, nos dias 15 e 16 de junho, e comandarão animadas sessões fotográficas com o público. O acesso ao meeting será gratuito.

Mauricio de Sousa e Turma da Mônica

O ‘Arraiá do Chico Bento’ é um projeto desenvolvido pela 2 a 1 Cenografia e supervisionada pela Mauricio de Sousa AO VIVO, empresa do Grupo Mauricio de Sousa, que tem como missão transformar as histórias dos quadrinhos em experiências ao vivo de forma lúdica, educativa e cultural. Parques, franquias, espetáculos musicais, eventos corporativos, culturais, esportivos, espaços temáticos interativos para shoppings e feiras de negócios; licenciamento de áreas temáticas em parque aquático, hotéis e restaurante; palestras e sessões de autógrafos com Mauro Sousa e Meet & Greet com personagens de Mauricio de Sousa são as principais frentes de negócios da empresa.

Arraiá do Chico Bento

O quê? Parque temático para crianças com até 12 anos de idade, com cinco estações de brincadeira – pescaria, mira porquinho, tiro no barril, mira sapinho e colheita no pomar.

Quando? De 4 de junho a 7 de julho de 2019, funcionando de domingo a sexta-feira e nos feriados, das 13h às 21h, e aos sábados, das 10h às 21h.

Onde? Praça de Eventos 2 do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? R$ 10, com direito a 20 minutos de diversão. R$ 0,50 a cada minuto excedente.

Foto: Divulgação

Fonte Shopping Jardins