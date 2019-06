Arrasta Pé do 18 do Forte chega a 11ª com atrações locais e nacionais

03/06/19 - 16:28:23

Considerado o maior São João de bairro do estado de Sergipe, em média 20 mil pessoas prestigiam o evento por noite

Com realização do Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, este ano o Arrasta Pé do 18 do Forte chega à sua 11ª edição. O evento faz parte do Encontro Nordestino de Cultura e acontece nos dias 14 e 15 de junho. A edição de 2019 do maior São João de bairro de Aracaju caiu no gosto dos sergipanos e terá diversas atrações locais e nacionais.

O Arrasta Pé do 18 do Forte, teve inicio em 2008, idealizado pelo deputado federal, Fábio Mitidieri. Segundo ele, a ideia era puxar uma espécie de bloco de forró, porém as primeiras edições não deram muito resultado. “As primeiras edições não foram fáceis. Chegamos a colocar uma quadrilha na frente do trio, o que aumentou um pouco o público, mas não foi suficiente para fazer a festa decolar. Somente a partir do terceiro ano, quando ela se fixou na baixa da cachorrinha, as coisas começaram a prosperar e o resultado tá aí: o Arrasta Pé do 18 é o maior São João de bairro de Sergipe, onde em média 20 mil pessoas prestigiam o evento por noite”, destacou Fábio.

Em 2015, o evento passou a ser realizado pelo Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, ganhando assim proporção, promovendo a cultura da região e geração de renda para a comunidade. As barracas de ambulantes do evento são quase 100% de moradores locais, ou de pessoas que alugam a frente das casas dos moradores para montar sua barraca.Com entrada gratuita, o Arrastá Pé do 18 do Forte é uma festa do povo e para o povo, que além de levar alegria para a população, ainda aquece a economia local.

Confira a programação completa:

Sexta-feira -14/06:

Zuerões do Forró – 19h

Luan Estlizado – 21h30

Márcia Felipe – 00h

Jonas Esticado – 2h30

Sábado- 15/06:

Xandy e Nanda- 19h

Gil Mendes – 21h30

Cavalheiros do Forró- 00h

Solange Almeida- 2h30

Fonte e foto assessoria