ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO

03/06/19 - 17:26:56

A Associação Hospitalar de Sergipe, entidade mantenedora do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, vem a público repudiar, veementemente, matéria publicada hoje, 3 de junho, no jornal CINFORM. A reportagem, que traz informações mentirosas, distorcidas e requentadas, tem o único propósito de atingir a nossa entidade, que possui 117 anos de serviços prestados à população sergipana, em especial do Centro-Sul do Estado.

O Hospital, que não tem qualquer envolvimento na política municipal ou estadual, vem prestando relevantes serviços de saúde à população, despontando no atual cenário como uma referência na realização de exames e cirurgias, atingindo todas as metas de atendimento aos usuários.

Além disso, nos últimos anos, o HNSC vem ampliando consideravelmente os seus serviços, com novas alas e equipamentos. Atualmente, está em construção da Unidade de Tratamento Intensivo, do Centro de Tratamento de Diálise e de um Centro de Tratamento Oncológico. Investimentos que fazem parte da nova realidade financeira de equilíbrio, com recomposição das contas e pagamentos de salários em dia.

Tal matéria só busca desestabilizar todo esse serviço prestado de forma gratuita à população carente, na tentativa de envolver a Associação e o Hospital em disputas políticas locais, que nada trazem de positivo à sociedade. Diante de tamanhas inverdades publicadas, a Associação estará acionando judicialmente o jornal, para que este responda civil e criminalmente pelas consequências dos seus atos.

A DIREÇÃO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE