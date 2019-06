Bolha Itinerante chama atenção para os efeitos do aquecimento global

03/06/19 - 05:00:01

Em tempos de aquecimento global cada vez mais presente, cuidar do meio ambiente deve ser uma atitude prioritária. Não é atoa que a Prefeitura Municipal de Aracaju, através da coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), desenvolve diversas ações com o intuito de sensibilizar a população para os cuidados com o planeta. Uma das mais novas medidas adotadas pela gestão é a Bolha Itinerante de educação ambiental. Esse projeto tem como objetivo chamar atenção das pessoas para os efeitos do aquecimento do planeta, que demanda ações urgentes e imediatas.

O papel da Bolha é retratar um pouco do aquecimento global e tentar sensibilizar as pessoas para as causas ambientais. Nas ações, as pessoas se dirigem ao interior da bolha, uma estrutura plástica inflável em formato arredondado, e lá participam de palestras, oficinas e exibição de vídeos lúdicos que retratam o futuro do planeta, caso não mudem suas atitudes para com o mesmo. No interior da estrutura, o público é exposto a uma temperatura mais elevada, simulando um pouco do calor que poderemos enfrentar com o aquecimento do planeta. A temperatura média em seu no interior é de cerca de 3 graus a mais que a temperatura do ambiente, mas, dependendo do local onde está instalada, pode chegar a mais. “A bolha começou a ser aplicada há alguns meses atrás. É um projeto que já estava no papel. Encomendamos a estrutura e estávamos apenas esperando chegar para dar início às ações. Quando ela chegou começamos a aplicar em várias escolas. Levamos ela também para projetos, eventos de grande porte como, por exemplo, um que fizemos no shopping Riomar”, informou a coordenadora de Educação Ambiental da Sema, Raphaella Ribeiro.

Dentre os assuntos abordados estão o descarte de resíduos sólidos na água, descarte de material em local inadequado e também o cuidado com os animais. Além disso, também é tratada a questão do manguezal, meios de como cuidar e a importância que tem para a sociedade e para o nosso estado. “Estamos mostrando um pouquinho do que vai ser daqui para frente e também formas de tentar diminuir os efeitos negativos. Mostramos formas de tentar diminuir o calor e os impactos ambientais através de ações educativas. O nosso papel é mostrar, de forma simples, que a gente pode tomar conta do nosso meio ambiente, para que ele retribua para nós como tem retribuído todos os dias”, diz a coordenadora.

Em poucos meses de projeto, a Bolha Itinerante já atendeu cerca 600 pessoas, contando com as escolas municipais, estaduais e privadas; as universidades do Estado e eventos abertos ao público, feitos por meio de solicitação. Além das visitas às escolas municipais, programadas pelo projeto, é possível solicitar a ação. Os interessados devem entrar em contato com a Sema, através do número 32254169 “Estamos abertos a qualquer tipo de público e a quem nos chamar. Quem tiver interesse pode entrar em contato, que iremos agendar uma data de acordo com a disponibilidade. Nossas bolha é muito moldável, estamos sempre adaptando-a. Tentamos emergir a população em um mundo de plástico e com muito calor, que é o que nos espera se não tivermos cuidado com o nosso planeta. Precisamos sensibilizar as pessoas, para que no futuro, com nossas ideias, nós consigamos que elas, olhando para si mesmas, para suas atitudes, se auto conscientizem”, reforça.

Semana do Meio Ambiente

A Bolha Itinerante é uma das ações que será desenvolvida durante a Semana do Meio Ambiente. Entre os dias 3 e 7 de junho, a Prefeitura de Aracaju, através da Sema, promoverá ações em vários pontos da cidade e em parceria com diversas instituições. Serão ações voltadas à educação ambiental de forma gratuita e aberta ao público.

AAN

Foto André Moreira