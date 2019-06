CMA PROMOVERÁ AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LEI MARIA DA PENHA NESTA TERÇA-FEIRA

03/06/19 - 16:32:08

Nesta terça-feira (04), às 14h30, será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) uma Audiência Pública com o tema “A execução da Lei do ensino nas escolas municipais sobre noções básicas da Lei Maria da Penha. A audiência é de autoria do vereador Seu Marcos (PHS).

por Vinícius Andrade e Fernanda Sales