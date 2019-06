DEPUTADO QUER INFORMAÇÃO SOBRE O PREÇO DO GÁS NO ESTADO DE SERGIPE

03/06/19 - 12:20:18

O deputado estadual Georgeo Passos, Cidadania, quer esclarecimentos sobre o preço do gás no Estado de Sergipe. Para tal, o parlamentar apresentou na Assembleia Legislativa dois requerimentos convidando o diretor presidente da Sergás, Eugênio Dezen, e a diretora da Câmara Técnica de Gás Canalizado da Agrese, Regina Luana Santos de França do Rosário, para falarem sobre o assunto.

A intenção é que os representantes da Sergás e da Agrese expliquem a política de preços praticados no Estado – tema que reflete no desenvolvimento econômico local. “É um assunto que merece a atenção de todos, ainda mais em um período onde observarmos aumento nos preços desse produto. É algo que mexe com a vida de todos os sergipanos”, defendeu Georgeo.

E é importante essa preocupação. No início do mês de maio, a Sergás anunciou um reajuste médio de 1,02% nos valores para gás natural canalizado por mudanças no sistema tarifário. Para os segmentos industriais e residenciais, o reajuste médio foi de 1,32% e 5,26%, respectivamente. Já o Gás Natural Veicular (GNV), a majoração no preço foi de 1,37%.

O convite também é para que seja explanado sobre os indicadores de desempenho e gerenciamento da eficiência e efetividade do serviço de distribuição de gás natural em Sergipe. A Sergás atualmente atende mais de 29 mil usuários fornecendo gás natural, entre residências, indústrias e estabelecimentos comerciais.

“É papel da Assembleia Legislativa fiscalizar e acompanhar os poderes e as demais instituições do Estado. Por isso, queremos fazer nossa parte e buscar essas informações para que todos saibam o porquê dos preços adotados em Sergipe e como está a qualidade dos serviços. Esperamos que tanto o diretor presidente da Sergás como a diretora da Agrese atendam o nosso convite”, finalizou Georgeo.

Por Daniel Almeida Soares