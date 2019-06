Educação e Fazenda distribuem mochilas apreendidas em fiscalização

03/06/19 - 15:36:04

Todos os 310 alunos da Escola Estadual Wolney Leal de Melo foram em presenteados, na sexta-feira, 31 de maio, com mochilas para uso escolar. A doação dos itens, efetivada pelo Gabinete do Secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, resultou de uma ação de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que, após apreender tais mercadorias, por irregularidades tributárias, repassou-as à pasta da Educação.

“Como a Sefaz nos doou uma quantidade limitada dessas mochilas, tivemos de adotar um critério de escolha para distribuí-las entre os alunos da Rede Estadual de Ensino, visto que não seria possível contemplar todo nosso alunado. Assim, escolhemos a Escola Wolney Leal de Melo, no bairro Santa Maria, pois temos aqui alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, crianças cujas famílias têm baixo poder aquisitivo”, explicou a chefe de Gabinete da Seduc, Roseline Maria dos Santos, ao fazer a entrega dos itens à unidade escolar.

A entrega das mochilas foi precedida de uma apresentação didática da Orquestra Jovem de Sergipe (OJS), projeto de inclusão social, por meio do ensino da música, voltado para os jovens dos bairros Santa Maria e 17 de março. A OJS empreende visitas às escolas do bairro para apresentar o projeto e estimular os estudantes a integrarem-se à iniciativa.

Segundo a professora Patrícia Ribeiro, gestora da Escola Estadual Wolney Leal de Melo, tanto o recebimento das mochilas quanto a apresentação da Orquestra Jovem de Sergipe, agregam autoestima à comunidade escolar, que se sente reconhecida e valorizada. “Só temos a agradecer ao Governo de Sergipe por esse gesto de solidariedade prestado aos nossos alunos. É um momento gratificante para todos nós”, destacou.

Sentados no pátio da escola, os estudantes ouviram e participaram da aula musical antes de receberam as mochilas. Com uma mochila nova em mãos, o pequeno Gabriel Santana esbanjou satisfação pelo presente recém-recebido. “Achei ótima esta tarde. Da música ao presente que ganhamos, tudo foi muito bom”, disse o estudante, ao ressaltar que vai pedir aos pais que o matriculem na Orquestra Jovem.

Ellen Carolayne, estudante do 3º ano do ensino fundamental, foi uma das contempladas com a doação das mochilas. Após escolher uma da cor rosa, a pequena Ellen agradeceu o presente. “Eu já tinha mochila, mas esta está novinha e eu adorei. Já vou começar a usar”, disse sorridente.

“Só foi possível realizar essa ação devido à parceria e sensibilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Superintendência de Gestão Tributária e não Tributária, que nos doou esses itens para que repassássemos a alunos da Rede Estadual”, destaca a chefe de Gabinete da Seduc.

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM