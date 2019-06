Estádio Fernando França recebe reforma e será entregue à comunidade

03/06/19 - 16:26:12

A tão esperada entrega do Estádio Desportista Fernando França será realizada no próximo dia 15 de Junho. Após 4 anos sem funcionamento, o espaço esportivo está de cara nova e totalmente equipado para melhor receber os talentosos jogadores do município.

Arquibancada, fachada, Tribuna de honra, banheiros, parte hidráulica, pintura interna e externa, além de um amplo sistema de segurança incluindo botoeiras, alarmes, sirenes, extintores e placas de identificação são componentes do novo Estádio.

As traves de futebol e as novas redes do campo também foram renovadas, bem como o tratamento do gramado e as búricas. Pensando na valorização do esporte e na relevância social, o prefeito Alberto Narcizo da Cruz Neto (Beto Caju), buscou agilizar a obra no município.

“A prática esportiva faz parte do desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. O nosso papel é colaborar de forma positiva para este crescimento”, destacou Beto Caju.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Gladson Garcia, conta que o Estádio estava abandonado, e que não havia possibilidade de realizar treinamentos ou sediar qualquer tipo de evento esportivo. “Nos deparamos com uma situação preocupante do campo e toda parte ao redor. Hoje podemos afirmar que o local está renovado e com suas devidas instalações”, enfatizou o secretário.

Após a repaginada, vale ressaltar que o Estádio Fernando França funcionará apenas aos times amadores e escolinhas de futebol de Carmópolis e do Povoado Aguada.

Por TDantas/ Agência de comunicação