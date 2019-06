FIM DE SEMANA: SAMU ATENDE 107 OCORRÊNCIAS NOS FESTEJOS JUNINOS

03/06/19 - 15:16:33

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) realizou 107 atendimentos no final de semana relacionados a traumas. Destes, 65% envolveram pessoas do sexo masculino e 35% do sexo feminino. Quarenta e três por cento das ocorrências estavam relacionadas a colisões e 18%, a queda de motos. Os municípios de maior predominância dos acidentes foram Aracaju, Areia Branca e Itabaiana, respectivamente. Em seis casos o Samu contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e em dois, da Policia Rodoviária Federal.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) lançou na última semana, o plano de contingência do Samu para os festejos juninos. O Serviço, atento aos acidentes e incidentes de gravidade que poderiam ocorrer na noite de abertura da festa, esteve presente nos municípios de Areia Branca e Estância com uma Unidade de Suporte Avançado (USA), uma Unidade de Suporte Básico (USB) e equipe de gestão. Ambos têm grande tradição junina e atrai um grande público em suas festas todos os anos.

De acordo com informações da superintendente do Samu, Conceição Mendonça, embora a abertura dos festejos seja um evento de massa, a festa transcorreu com tranquilidade tanto em Areia Branca quanto em Estância. “Com exceção do acidente com múltiplas vítimas (5 vítimas) que ocorreu no sábado de manhã, foi tudo muito tranquilo”, reforçou a superintendente, acrescentando que ambos os municípios montaram um posto médico avançado, com sala de estabilização de alta complexidade e equipes com médico, enfermeiro, técnicos e gestores.

Ela informou que o plano de contingência vai até 30 de junho, quando se concluem os festejos juninos no Estado. Até lá, o Samu continuará a monitorar as ocorrências por acidentes de maior gravidade e em particular no circuito dos festejos juninos.”Pelo menos 10 municípios de tradição da festa nos procuraram solicitando apoio e nós vamos dar e, onde houver em Sergipe uma sanfona e uma fogueira nós vamos estar, ou de forma presencial ou através de canal prioritário”, declarou.

Na capital

A festa na capital começa dia 20, com o Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia. Lá, a Secretaria de Estado da Saúde vai montar um posto médico avançado, com sala de estabilização de alta complexidade. Equipes de suporte avançado e de suporte básico vão completar a equipe assistencial de urgência e emergência. O Arraiá do Povo seguirá até o dia 30 de junho.

O Samu também estará no Forrócaju com uma USA e uma USB, para dar suporte de vida a possíveis vítimas de traumas e dar apoio às equipes do posto médico avançado que será montado pela Prefeitura de Aracaju no local. O Forrócaju acontecerá nos dias 23 e 24 e 28 e 29 deste mês.

SES

Foto: Valter Sobrinho