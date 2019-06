Inova + Sergipe alcança grande realização com o programa Centelha

O resultado dos trabalhos dos agentes participantes do projeto Inova + Sergipe, desenvolvido pela Câmara Empresarial de Tecnologia e Inovação, que conta com a participação de diversas entidades públicas e de desenvolvimento empresarial do estado, começa a ser uma realidade para os empreendedores que trabalham com o desenvolvimento de ferramentas de inovação em Sergipe. Foi lançado na manhã desta segunda-feira (03), o edital do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores, o Centelha-SE, desenvolvido pelo Governo do Estado, após o trabalho das equipes formadas pelos participantes do Inova + Sergipe para a captação de recursos do Finep, com contrapartida do Governo do Estado.

O edital irá contemplar 24 empresas desenvolvedoras de projetos inovadores, com investimentos de R$ 52 mil para cada startup contemplada, totalizando R$ 1.2 milhão. Os recursos são da ordem de R$ 900 mil da Finep, Financiadora de Estudos e Projetos, entidade do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), com a contrapartida de R4 300 mil do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e a Inovação Tecnológica de Sergipe (Fapitec), órgão ligado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec).

O governador do Estado, Belivaldo Chagas, destacou que o processo evolutivo da tecnologia e inovação em Sergipe representa um grande avanço para o desenvolvimento econômico sergipano. “Utilizando da inovação podemos abrir portas para o desenvolvimento. Precisamos avançar no mundo da tecnologia, da informática, inclusive para economizar recursos e desburocratizar o Estado. De mãos dadas com todos os parceiros, podemos promover o progresso para ampliar os nossos serviços com qualidade e diminuir a burocracia ao entrarmos definitivamente na era digital, diminuindo também uso excessivo do papel. O processo de inovação é uma realidade no mundo como um todo, na Europa se há exemplos de países que conseguiram provocar uma economia financeira imensa na prestação de serviços, aumentando com isso, uma boa prestação de serviços à sociedade. A gente também precisa partir para esse mundo, e Sergipe, sendo um estado pequeno, pode servir até de modelo. Nós enquanto governo do Estado, vamos apoiar essas iniciativas”, afirmou o governador.

O presidente da Fecomércio, deputado federal Laércio Oliveira, destacou a importância do Inova + Sergipe como o agente que trabalhou a captação dos recursos, atuando juntamente com a Sedetec para sua busca e garantia da contrapartida e conquista do montante para os investimentos nas startups sergipanas, dando mais força para o mercado de tecnologia e inovação sergipanos.

“Temos todos os meios possíveis para trabalhar o processo de desenvolvimento das empresas inovadoras, com incubadoras de empresas para o desenvolvimento da tecnologia de nosso estado. Sergipe precisa despontar como um celeiro de empresas de inovação. Estamos engajados nesse projeto sob o comando do governador Belivaldo e com o trabalho do secretário José Augusto Carvalho, na condução do desenvolvimento econômico do estado. Temos estrutura para que empresas venham produzir muitas coisas boas para Sergipe, por meio do desenvolvimento tecnológico teremos grandes feitos para nosso estado. Estamos contatando com grandes empresas para que desenvolvam seus projetos por meio de nossos talentos, que têm capacidade de criar ferramentas importantes para o Brasil. A Federação do Comércio tem trabalhado para estimular esse pensamento positivo para que essas ações se tornem reais a cada dia que passa. O Inova + Sergipe concentra cabeças pensantes que estão direcionadas para o desenvolvimento do estado e os resultados estão cada dia mais visíveis, com realizações como a conquista desse edital. A inovação em várias áreas é o meio para promover a transformação social, não somente na tecnologia, mas no agronegócio, comércio, serviços, levando novos projetos e ações para estimular a produtividade e geração de emprego e renda. O objetivo do Inova + Sergipe é promover a transformação social e econômica de nosso estado”, disse Laércio Oliveira.

O coordenador do Inova + Sergipe, Roger Barros, comemorou a assinatura do edital, lembrando que o projeto tem mais um processo junto à Finep para conquistar mais recursos para o investimento em startups no estado.

“Vivemos um momento importante nesta manhã, um dos nossos projetos já está em andamento. O Centelha é uma iniciativa do Inova + Sergipe, que foi desenvolvido na Fecomércio. O Governo do Estado entendeu a necessidade dos desenvolvedores de startups, conseguindo a contrapartida para o projeto e com o apoio da Fapitec, levantando o dinheiro para investir nas empresas. Serão 24 projetos que irão promover novas ideias, colocando Sergipe no mundo da inovação, das startups exitosas e gerando novos negócios para fortalecer nossa economia”, comentou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Pereira, ressaltou o papel do Estado como fomentador de políticas sólidas de desenvolvimento. “No mundo todo, grandes projetos surgiram de pequenas empresas. No Brasil, temos grandes exemplos em Santa Catarina com seu parque tecnológico. Sergipe está no caminho certo, já temos infraestrutura física pronta e os editais. Precisamos manter a aproximação com as universidades. Então, temos tudo: a mão de obra sendo formada nas universidades, o parque que pode abrigar essas empresas, e o capital para dar a “centelha” ao projeto”.

Participaram do lançamento do edital, o presidente da Fapitec, José Heriberto Pinheiro, o presidente do SergipeTec, Brenno Barreto, o secretário de Estado de Governo, José Carlos Felizola, o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado, empresários, estudantes e representantes das entidades participantes do Inova + Sergipe.

