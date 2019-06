Laércio fala sobre destinação de emendas para Estância em festa junina

03/06/19 - 06:36:15

A abertura dos Festejos Juninos em Sergipe começa pelos municípios de Estância e Areia Branca, tradicionalmente, no dia 31 de maio. O deputado federal Laércio Oliveira foi prestigiar o evento no município de Estância ao lado do presidente da Câmara de Vereadores, André Graça, do prefeito Gilson Andrade, vereadores e de lideranças, como Francisco Nascimento.

“Aqui temos o berço da cultura junina e vim atendendo ao convite do amigo André Graça para prestigiar a festa. A cidade tem um potencial extraordinário para a cultura, a tradição do Barco de Fogo, a Salva de São João e o cortejo cultural pelas ruas, que encanta as pessoas com essa animação e com esse colorido especial da melhor época do ano”, explicou Laércio.

Ao ser questionado pela imprensa sobre a notícia que circulou durante a semana do recurso da Codevasf para o calçamento do povoado Colônia Estancinha e de uma emenda de R$ 1 milhão para o recapeamento asfáltico de várias ruas do bairro Cidade Nova, o parlamentar respondeu que era verdade e que durante a campanha eleitoral, muitos moradores do município e o próprio vereador André Graça já tinha feito essa solicitação e ele tinha firmado compromisso em continuar ajudando o município, como sempre fez nos outros dois mandatos. “Sempre tive um imenso carinho pelo povo de Estância e sempre brinco com o prefeito Gilson que começamos a vida política juntos, mas independente de quem está ou esteve na gestão do município sempre destinei emenda para várias áreas. Dessa vez atendendo ao pedido do amigo e vereador André Graça, conseguimos esses recursos que vão beneficiar à população. Assim terão a valorização do local e mais qualidade de vida. Eu preciso agradecer tudo que o povo de Estância fez por mim e por isso estou aqui hoje também”, enfatizou Laércio.

“Agradeço ao deputado Laércio Oliveira por ter vindo prestigiar a festa e por tudo que tem feito para o nosso município. Esses recursos que vão chegar serão investidos no recapeamento asfáltico de ruas do bairro Cidade Nova, às paralelas à Avenida Jornalista Augusto Gomes, que saem na Rua Frei Damião, por exemplo. Laércio sempre teve o compromisso com o nosso município e essa semana já veio uma equipe da Codevasf aqui. Isso me deixa muito feliz com o compromisso dele e com a honradez de sempre”, citou o presidente da Câmara de vereadores André Graça.

O prefeito Gilson Andrade agradeceu a presença do deputado e pelas emendas destinadas e enfatizou que “Mais uma vez Estância abre sua festa maior com um grande show pirotécnico e cultural, uma festa que celebra o pertencimento do estanciano que aflora a sua estancianidade e acolhe os milhares de turistas que aqui chegam para juntos celebrarem o São João da cultura e da tradição”, finalizou.

Fonte e foto assessoria