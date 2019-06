Laércio Oliveira: “há uma tendência de apoiarmos a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira”

03/06/19 - 09:24:37

O deputado federal Laércio Oliveira afirmou na manhã desta segunda-feira (03) que há uma tendência de seu agrupamento de apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira, à prefeitura de Aracaju, mas que esse assunto será discutido a partir do ano que vem. “Há uma tendência de apoiarmos a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira, mas só discutiremos as eleições no próximo ano”, explicou.

Ainda durante as eleições de 2020, Laércio disse que ainda não iniciou as discussões sobre as eleições municipais em Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Ainda no interior do estado, Laércio disse que apenas em Estância, o candidato está definido e que seria o vereador André Graça, caso ele dispute a prefeitura.

Durante a entrevista que concedeu ao programa Impacto, na rádio Jornal, Laércio comentou ainda sobre a reforma da previdência e explicou que o governo federal se dispõe a retirar as propostas de mudança no Benefício da Prestação Continuada (BPC) e na aposentadoria dos trabalhadores rurais, informando que votará a favor da reforma da previdência.