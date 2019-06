Maternidade Nossa Senhora de Lourdes faz 39 partos no final semana

03/06/19 - 12:57:21

Já no Centro Cirúrgico da maternidade, durante o balanço de 31 de maio a 02 de junho, foram contabilizados 42 procedimentos, entre eles: 39 partos, duas curetagens e uma cirurgia obstétrica.

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), gerenciada pela Secretaria do Estado da Saúde (SES), assegurou atendimentos a 95 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) durante os dias 31 de maio a 02 de junho. Desses, 46 internamentos, 49 atendimentos com altas ou liberadas para o pré-natal. Durante o período, a Unidade realizou três transferências de pacientes para outras maternidades, melhorando a assistência da MNSL e servindo aos pacientes. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (03). Segundo informou a coordenadora da Admissão, Adhara Shuamme Bento Fraga.

Adhara Fraga informou que durante o final de semana, o atendimento se manteve dentro da normalidade. Porém alguns atendimentos de baixa complexidade. “A Unidade trabalha com o sistema de admissão em que as gestantes são avaliadas, transferidas e ou liberadas para o pré-natal. Não houve caso de violência sexual durante o período, ressaltou a coordenadora da Admissão.

Já no Centro Cirúrgico da maternidade, durante o balanço de 31 de maio a 02 de junho, foram contabilizados 42 procedimentos, entre eles: 39 partos, duas curetagens e uma cirurgia obstétrica. Não houve registro de cirurgia em recém-nascido durante o final de semana, informou a gerente do Centro Cirúrgico, Amanda .

A MSNSL, assim como todas as unidades inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), funciona no regime de porta aberta, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na instituição. Além dessas usuárias a maternidade ainda abre as portas para gestantes atendidas pelo SUS que vêm de outros estados, a exemplo da Bahia de onde chegou uma paciente.

A MNSL atende por 24h,e fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é o 79 – 3225-8650

Fonte e foto SES