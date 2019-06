MPE apresenta resultados dos primeiros meses de intervenção no Hospital de Cirurgia

03/06/19 - 16:50:36

O Ministério público apresentou nesta segunda-feira (3) os resultados dos primeiros seis meses de intervenção no Hospital de Cirurgia e dos processos em andamento. Outra duas investigações estão em andamento no MPE envolvendo os ex-gestores do Hospital Cirurgia.

Segundo informações passadas pela interventora, Marcia de Oliveira Guimarães, que assumiu a direção da unidade, os salários em atraso dos servidores do hospital chegavam a quase R$ 2,6 milhões. Ela diz ainda que atualmente os vencimentos estão pagos, menos os de janeiro e fevereiro de 2017 que estão judicializados.

Durante a intervenção várias salas foram encontradas com medicamentos vencidos. Alguns deles, segundo a administração já foram entregues fora da validade, o que também será investigado.

Na entrevista, o promotor de Justiça Bruno Melo, membro do Gaeco, explicou que o MPE investiga irregularidades na obra do Hospital e fornecimento de medicação vencida nas gestões anteriores. O MPE também entrou com recurso pedindo as prisões dos ex-gestores e outras pessoas.