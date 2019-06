MULHER É ASSASSINADA NO BAIRRO COROA DO MEIO EM ARACAJU

03/06/19 - 14:56:51

Mais um feminicídio é registrado na capital. Desta vez uma mulher ainda não identificada foi morta no inicio da tarde desta segunda-feira (03) na avenida Monteiro Lobato, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

As informações são de que a mulher foi alvejada com um tiro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local onde comprovou o óbito.

Policiais do Batalhão de Turismo também estiveram no local. Até o momento não há informações sobre o motivo do crime.

Com informações de Gordinho do Povo