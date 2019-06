NAT oferta 20 vagas na área de enfermagem nesta segunda-feira

03/06/19 - 07:52:15

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), está oferecendo nesta segunda-feira (03), vinte vagas na área de enfermagem para atuarem na Cooperativa Domiciliar Sergipana (Coopeds).

A seleção dos candidatos acontece na sede do NAT a partir das 7 horas, os interessados vão participar de atividades de saúde gratuitas.

Os profissionais não inscritos no NAT podem fazer o cadastro, munidos de documento de identificação com foto, carteira de trabalho, comprovantes de residência e de escolaridade. No caso específico de enfermagem, é necessário levar certificado de conclusão de curso superior ou técnico em Enfermagem. As vagas de trabalho ofertadas são para atuação em ‘home care’ (atendimento domiciliar).