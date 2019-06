EDVALDO NOGUEIRA, REASSUME A CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA TARDE DESTA SEGUNDA-FEIRA, 3

Após 16 dias de férias, ele retornou à função durante solenidade no Centro Administrativo, oportunidade na qual o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Josenito Vitale, que ficou no exercício da função de prefeito, transmitiu o cargo a Edvaldo.

“Estou muito feliz em retornar à Prefeitura após este período de descanso. Foi a primeira vez em que estive de férias neste mandato, momento importante para ficar ao lado da minha família e recarregar as energias. Só tenho a agradecer ao prefeito em exercício, Nitinho Vitale, que é um amigo, um aliado, que desempenhou na plenitude a função e teve ao seu lado os secretários municipais que também desempenharam bem o trabalho. Tudo ocorreu de maneira muito tranquila, dentro do nosso Planejamento Estratégico. Nitinho mostrou mais uma vez sua competência, capacidade e determinação”, afirmou o prefeito.

Edvaldo ressaltou que retoma o trabalho “com muita disposição para fazer mais e melhor pelos aracajuanos”. “Volto revigorado. Já tenho as primeiras reuniões agendadas com secretários para darmos continuidade ao nosso trabalho. Esta é a gestão que mais realiza na história de Aracaju, por isso seguiremos com obras, prestação de serviços e com os avanços necessários para que a nossa cidade volte a ser a capital da qualidade de vida”, destacou.

O vereador Nitinho Vitale agradeceu a confiança de Edvaldo e se disse muito satisfeito em poder assumir o cargo de prefeito. “Foi um período muito importante. Me senti muito feliz em fazer parte desta gestão e agradeço ao prefeito pela confiança e a todos os secretários pela atenção. Demos continuidade ao trabalho, visitamos os bairros e vimos as muitas obras que a gestão de Edvaldo está realizando, sempre com um cunho social muito forte e com foco nos que mais precisam”, disse.

A solenidade de transmissão de cargo, que ocorreu no gabinete do prefeito, foi acompanhada pelo vice-líder do governo municipal na Câmara, vereador Seu Marcos, pelos secretários municipais e assessores.