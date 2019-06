Paciente com esquizofrenia faz lançamento de livro com sucesso de público em Aracaju

03/06/19 - 10:28:58

Livro “Os Pensamentos de Ivan”, lançado no último final de semana teve longas filas de autógrafos.

No mês do Movimento Antimanicomial, o lançamento do livro “Os Pensamentos de Ivan”, escrito por Ivan Pinto Sampaio, que possui o diagnóstico de Esquizofrenia há mais de 30 anos, foi considerado a maior ação da campanha nacional no estado. O evento aconteceu no último final de semana na Equilíbrio Clínica Dia. Com grande repercussão na mídia, o público compareceu em peso para prestigiar o projeto.

O lançamento contou com a presença de renomados profissionais de saúde mental, professores e universitários, familiares e amigos do autor, além de convidados de diferentes segmentos da sociedade sergipana.

A abertura oficial, foi realizada pelo jornalista Rodrigo Alves, o qual destacou a importância da Luta Antimanicomial, a Reforma Psiquiátrica Brasileira, as novas medidas do Ministério da Saúde, o apoio da imprensa e a iniciativa de projetos em saúde mental que valorizam a inclusão social, além das habilidades e potencialidades dos pacientes.

Assumindo a palavra, o autor, Ivan Pinto Sampaio, 60 anos, proferiu uma breve e emocionante apresentação sobre sua obra e declarou “A vida é mais do que existir, é viver”.

O autor agradeceu a presença de todos, o apoio ofertado por sua família, principalmente a sua irmã curadora, Marta Sampaio, bem como o incentivo de Kelly Coutinho, sócia proprietária da Equilíbrio Clínica Dia e idealizadora da publicação do livro. A publicação também contou com a supervisão do diretor clínico da Equilíbrio Clínica Dia, o psiquiatra Dr. Antonio Aragão.

A celebrada sessão de autógrafos ocorreu com uma agradável interação entre os convidados que repercutiam o valor de uma obra dessa natureza para o processo de quebra de estigmas e inclusão social das pessoas com transtornos mentais.

O autor dedicou-se cuidadosamente a cada convidado escrevendo belas dedicatórias.

Fonte e foto assessoria