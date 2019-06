PM PRENDE CINCO PESSOAS POR TRÁFICO DE DROGAS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

03/06/19 - 16:55:51

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam neste fonaç de semana, no loteamento São Braz, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, cinco pessoas por tráfico de drogas. Com elas, foram encontrados 2,3 quilos de cocaína, 1,6 quilo de maconha e 100 gramas de crack.

Equipes realizavam ações de combate ao crime de tráfico de drogas, quando, em patrulhamento pelo loteamento São Braz, avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita na frente de uma residência, que, ao notar a presença policial correram para dentro da casa e abandonaram uma sacola com 1,6 quilo de maconha.

Diante do flagrante, os policiais realizaram um acompanhamento e interceptou numa casa Patrícia Alves da Silva, Maxwell Pedro Martins da Rocha, Adson Alex dos Santos Araújo, David Samuel dos Santos e Luan Alves de Moura. Este último, contra quem havia um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo, tentou se passar por outra pessoa no ato da revista.

Além da droga abandonada durante a fuga, foram encontrados ainda 2,3 quilos de cocaína e 100 gramas de crack, além de uma balança precisão. O caso foi conduzido e apresentado na Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: SSP/SE