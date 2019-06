PM prende homem com 34 pedras de crack no bairro Santos Dumont

03/06/19 - 08:27:01

Também foi apreendido material utilizado material para embalar a droga

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), prendeu nesse sábado, 1º, Willames Almeida de Oliveira, 24 anos, suspeito de tráfico ilícito de drogas, no conjunto Almirante Tamandaré, bairro Santos Dumont, zona Norte da capital sergipana.

Os policiais realizavam rondas preventivas na avenida Pastor Jonas Teles da Silva quando observaram um homem em atitude suspeita. Durante a busca pessoal, foi encontrada com o suspeito uma pequena quantia em dinheiro e material utilizado para embalar droga, momento em que Willames tentou fugir sendo interceptado pelos policiais. Ao continuar a abordagem, foram encontradas 34 pedras de crack com o indivíduo.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.