PM PRENDE INDIVÍDUO POR DESACATO E DIRIGIR EMBRIAGADO NA FAROLÂNDIA

03/06/19 - 05:11:25

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, prenderam na madrugada deste domingo (02), um indivíduo por desacato e dirigir embriagado no bairro Farolândia.

A viatura foi acionada pelo CIOSP para atender uma ocorrência de perturbação do sossego. Ao chegar no local, os policiais visualizaram o indivíduo manobrando o veículo com o som ligado em alto volume.

Ao realizar a abordagem, o indivíduo não atende as ordens alegando saber seus direitos e passou a agredir os policiais verbalmente. Diante da desobediência, foi necessário o uso da força para realizar a imobilização e a revista pessoal e veicular.

Diante dos fato, o indivíduo foi conduzido para delegacia para responder por desobediência, desacato, conduzir veículo sob efeito de álcool e pertubacao do sossego.