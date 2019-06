PMA inicia Semana do Meio Ambiente com visita guiada ao Parque Poxim

Os recursos naturais são essenciais para a vida na Terra. Sua preservação para as futuras gerações precisa ser um compromisso humanitário, essencial ao pensar no desenvolvimento das cidades. Desta forma, ganha importância a Educação Ambiental, que busca incutir nas mentes a importância do cuidado com a natureza. Por isso, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), abriu a Semana do Meio Ambiente, nesta segunda-feira, 3, com a realização de uma visita guiada ao Parque Poxim, com alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Nubia Marques.

A Semana do Meio Ambiente ocorre em decorrência do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. No Brasil, o evento ocorre desde 1981, aderindo à recomendação da Organização das Nações Unidas (ONU). “A ideia básica é que o desenvolvimento humano, a busca pela melhoria nas condições de vida, precisa se equilibrar com os recursos escassos do meio ambiente. Essa semana trata disso, chamar a comunidade e as instituições para avançar nessa pauta. Desta forma, a Prefeitura de Aracaju utiliza ações de Educação Ambiental, mostrando o que tem sido feito para aliar o desenvolvimento com a qualidade de vida”, explica o secretário Alan Alexander Lemos.

Em Aracaju, as comemorações vão acontecer no decorrer desta semana, entre 3 e 7 de junho e a administração municipal promoverá e apoiará vários eventos espalhados pela cidade. Serão visitas guiadas, coletas de resíduos do mangue, plantio de mudas, exibição de filmes, entre outras ações. “Diversos atores estão envolvidos, entre indivíduos e instituições, de maneira que a Prefeitura atua em parceria. Todas as ações caminham no sentido de que as gerações mais jovens possam ter embutidos em suas mentes a preservação ambiental de maneira muito mais forte”, ressalta o secretário.

A primeira ação levou crianças da rede municipal para conhecer um bioma característico de Aracaju, o mangue. Acompanhados de uma performance teatral, os instrutores da Sema ensinaram aos alunos o descarte correto do lixo, as características da área e a necessidade de respeitar os nascedouros dos caranguejos. “Para abrir a semana, nós escolhemos trazer os jovens para conhecer os ambientes naturais da cidade. O Parque Poxim é uma área de relevância muito grande. É importante que eles conheçam para criar uma sensação de pertencimento. Além disso, a visita traz a oportunidade de trabalhar todo um arcabouço teórico, como microclima, a relação ambiental com o meio urbano e desenvolvimento sustentável”, afirma a coordenadora de Educação Ambiental, Raphaella Ribeiro.

Os alunos entre 10 e 12 anos foram acompanhados pela professora Lídia Maria Nunes, que se orgulhava a cada resposta correta dada pelas crianças aos instrutores. Sair da rotina em visita como essa é visto como essencial para assimilação do conteúdo, mas também na formação de cidadãos conscientes de suas ações no mundo. “A presença deles nesses ambientes naturais os ajudam a visualizar aquilo que debatemos em sala de aula. As crianças são multiplicadoras, quando nós conseguimos esclarecer a importância de preservar a natureza, eles repassam e cobram de seus pais e amigos a mesma coisa”, conta.

O entusiasmo da turma é compartilhado pela aluna Mônica da Silva Santos, de 10 anos, que visitou o Parque Poxim pela primeira vez. A diferença proporcionado por um microclima diferente do que está acostumada a fez entender a importância de garantir a mesma sensação de bem estar para todos. “O ar daqui é muito melhor, também tem menos poluição do que o lugar onde eu moro. Vou espalhar por todo lugar como é bom cuidar do meio ambiente”, garante.

Confira a programação da Semana do Meio Ambiente.

AAN

Foto Sérgio Silva