Polícia Militar detém homem no Complexo Novo Horizonte, em Socorro

03/06/19 - 09:47:44

Foram apreendidos um colete balístico e 89 munições calibre 22

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) efetuaram a prisão de Anderson Pinto Primo na madrugada de domingo, 2, Complexo Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro. O homem foi detido em posse de um colete balístico e 89 munições de calibre 22.

Durante policiamento preventivo, policiais do BPRp, avistaram um indivíduo que apresentou grande nervosismo com a presença policia. Diante da suspeita, os radiopatrulheiros realizaram uma aproximação e efetuaram os procedimentos busca pessoal no suspeito, identificado como Anderson Pinto Primo.

Em meio à revista, foram encontradas 89 munições calibre 22 e um colete balístico, que havia sido escondido por Anderson ao perceber a presença policial. O colete, que era de uma empresa de segurança, havia sido roubado em 2016. O suspeito foi preso e conduzido, juntamente com todo o material, à Central de Flagrantes.

Fonte e foto SSP