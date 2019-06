POLICIAIS DO BPRP PRENDEM SUSPEITOS E APREENDEM DROGAS E ARMAS

03/06/19 - 04:58:36

Neste final de semana a Polícia Militar por meio do Batalhão de Radiopatrulha realizou diversas ações de prevenção e combate ao crime que culminaram, entre o sábado e o domingo, nas prisões de:

* Thiago da Fraga com 17 buchas de maconha, cocaína e a quantia de R$300,00 , durante ações no Bairro Novo Paraíso

* Mannix Rodrigues da Silva, no bairro Olaria, contra qual havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de Homicídio

* José Ronaldo da Silva Santos, no Bairro Santa Maria, com 117 buchas de maconha e a quantia de R$ 164,00

* Luan Alves de Moura (contra o qual havia também um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo) e que se apresentou de maneira falsa aos policiais como sendo Bruno Feitosa dos Santos, Patrícia Alves da Silva, Maxwell Pedro Martins da Rocha, Adson Alex dos Santos Araújo, David Samuel dos Santos, no Bairro São Brás, com 2 quilos e 300 gramas de cocaína, 1 quilo e 600 gramas de maconha, 100 gramas de crack e 1 balança de precisão

* Anderson Pinto Primo com 1 colete balístico e 89 munições de calibre .22, durante radiopatrulhamento pelo Novo Horizonte

* Antônio Marcos do Santos, no Japãozinho, pelo crime de ameaça.Do sábado, 1º, para No domingo, 2, militares do Batalhão de Radiopatrulha efetuaram a prisão de Anderson Pinto Primo com 1 colete balístico e 89 munições de calibre .22, durante radiopatrulhamento pelo Novo Horizonte.

Policiais do BPRp visualizaram durante policiamento preventivo no Novo Horizonte, um indivíduo que apresentou grande nervosismo com a presença da polícia no local.

Diante da suspeição, os radiopatrulheiros realizaram uma aproximação e realizaram no suspeito identificado como Anderson Pinto Primo os procedimentos de praxe, de busca pessoal e identificação.

Durante as buscas foi encontrado 89 munições de calibre .22 e um colete balístico, que havia sido escondido, conforme com o próprio suspeito por causa da presença policial.

O colete que era de uma empresa de segurança, havia sido roubado em 2016.

O suspeito foi preso e conduzido, juntamente, com todo o material a Central de Flagrantes.

No Bairro Japãozinho, foi preso na madruga deste domingo, 1º, Antônio Marcos do Santos por ter ameaçado de morte e agredido a própria esposa.

O Centro Integrado em Operações de Segurança Pública recebeu uma denúncia de ameaça, vinda de um condomínio no Bairro Japãozinho, na Rua b e repassou, para atendimento da ocorrência, a denúncia a militares do BPRp que, com brevidade, deslocaram-se até o local informado e encontrou o agressor ainda bastante exaltado.

Antônio Marcos dos Santos resistiu a abordagem policial e só foi contido após o uso da força policial necessária.

Após os procedimentos de praxe, a vítima se apresentou aos policiais e testemunhou o ocorrido.

O caso foi levado a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

