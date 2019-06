SINDICALISTAS DE SERGIPE NA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE FORMAÇÃO DA CUT

03/06/19 - 12:28:54

Dirigentes sindicais de todo Brasil participaram da 4ª Conferência Nacional de Formação da Central Única dos Trabalhadores, na cidade de Belo Horizonte/MG, de 27 a 31 de maio.

A Semana foi marcada por Debates sobre a Formação Sindical na Defesa dos Direitos e da Democracia, tendo contado com a presença da ex-presidenta Dilma Rousseff, Bárbara Figueiro, presidenta da CUT/Chile, entre outros nomes de referência política e sindical no Brasil e América Latina. Inserida no debate sindical, a Conferência de Formação também discutiu, entre outros temas, Futuro do Trabalho, Qualificação Profissional, Tecnologia, a Defesa dos Direitos, da Democracia e do Socialismo na Perspectiva de Gênero, Raça, Diversidade Sexual e Direitos Humanos.

Roberto Silva, diretor de Formação da CUT/SE participou da Conferência junto a outros dirigentes sergipanos, Maria (do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cumbe), Rafael (do Sindisan) e a dirigente Ângela Melo da Diretoria Executiva nacional da CUT. “A Conferência de Formação é um lugar estratégico pra discutir a política de Formação da CUT para o próximo período. A conjuntura é adversa, com crescimento do fascismo da extrema direita, e com ataques sistemáticos aos direitos da classe trabalhadora. A formação está no centro da resistência. Os trabalhadores precisam compreender esse contexto desafiador em âmbito nacional e mundial. Então foi um momento importante para pensarmos juntos formas de viabilizar uma formação eficaz que alcance, em bom número, os trabalhadores do campo e da cidade”, observou Roberto Silva.

Ângela Melo avaliou que a Conferência cumpriu um papel importante no fortalecimento da unidade do movimento sindical. “Vimos uma Dilma mais militante, convocando todos para ocupar as ruas e participar do Ato em Belo Horizonte. Ela fez uma análise interessante sobre o papel do Governo, a proposta de privatização do País e o desmonte da soberania nacional. São temas importantes para a compreensão do momento que vivemos e para criarmos a melhor estratégia de formação e resistência”, afirmou.

Foto assessoria

Escrito por: Iracema Corso