Sonho para 2020 e 2022

03/06/19 - 00:01:38

As conversas sobre formação de composições para as eleições municipais de Aracaju são menos intensas, mas acontecem sempre em encontros de lideranças, geralmente durante almoços, nos gabinetes fechados, em cidades do interior e até em Brasília. Eleição é pauta programada para todos os dias. Cada partido traça estratégias para se fortalecer e melhorar sua posição dentro da estrutura administrativa de cada município. Lógico que o foco maior é a Capital, que atrai grande força eleitoral para o pleito estadual de 2022, que também aparece no radar.

O PRB vem conversando com segmentos partidários, com os quais já esteve unido e agora pretende retornar para conquistar espaços importantes na estrutura administrativa do Estado. O partido já teve conversas iniciais com o PT, através de Márcio Macedo, da vice-governadora Eliane Aquino, do senador Rogério Carvalho e também com o presidente regional, deputado federal João Daniel. Verdade que foram passes iniciais, mas o suficiente para aferir o que as cabeças pensantes da legenda estão pensando sobre composições com outras siglas.

Os membros do PRB, depois desses contatos iniciais, admitem que o PT sonhe com uma composição ampla com eles, não apenas para as eleições de 2020, mas também em relação a 2022, porque sempre estiveram nos mesmos palanques desde quando o ex-governador Marcelo Déda disputou a reeleição à Prefeitura de Aracaju e depois ao Governo do Estado. Deu-se a separação em 2018, mas por absoluta necessidade de estar na disputa majoritária e proporcional daquele ano.

Na realidade o que se vê dentro do Partido dos Trabalhadores, neste momento, é que existe uma parte mais “afoita e acelerada” e uma outra que, com muita cautela, “leva o barco devagar”. Esses petistas estão certos. Não é hora de apressar o passo. O momento é de conversas e de manter as portas abertas para a formação de novas composições que, naturalmente, também correm o risco de serem maléficas para a legenda.

Com todo esse contorno de uma realidade de agora, existe uma ponto definitivo e que não será mais levado em discussão: o PT vai lançar candidato a prefeito, independente do que possa acontecer politicamente com a tomada de posição.

PGR arquiva denúncia

Procuradoria Geral da República (PGR) arquivou denúncia que envolvia a Construtora Odebrecht e o então senador Eduardo Amorim (foto) em relação às eleições. A denúncia aconteceu em março de 2017.

*** O arquivamento se deu porque não encontraram nada que incriminasse o senador durante as investigações, o que comprova a sua absoluta inocência.

*** – Esse processo me angustiava desde quando se divulgou a denúncia e agora fico muito feliz de ter provado minha inocência, disse Eduardo.

Acha composição difícil

Ex-senador Eduardo Amorim acha difícil uma aliança entre o DEM e o PSDB para os próximos anos. “Os dois partidos são grandes e têm objetivos idênticos para pleitos futuros”, disse.

*** Eduardo Amorim evita falar sobre candidatura a prefeito de Itabaiana: “há momento para tudo”.

Prevenção às drogas

Terça-feira pela manhã o governador Belivaldo Chagas fará uma visita ao chamado Batalhão da Restauração, em São Cristóvão, para conhecer o trabalho do deputado estadual Capitão Samuel (foto), de prevenção às drogas.

*** Belivaldo vai doar uma ambulância para o Batalhão.

Foco de Belivaldo

Um aliado próximo do governador Belivaldo Chagas (foto) disse que ele não está tratando de política neste momento. A prioridade é a recuperação da economia e o crescimento do Estado.

*** Não quer perder tempo com especulações e acha muito cedo para que se trate de composições para o pleito de 2020.

Valadares faz política

O ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) começa aos poucos a fazer incursões políticas. Ontem ele visitou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simão Dias e esteve com o presidente Nô, ex-vereador Dedezinho, Cosme e o ex-vereador Cristiano.

*** Antes, ao lado de Cristiano, fizemos compras no Mercado Municipal, onde tomamos café da manhã.

As eleições municipais

O ex-senador Valadares (foto) começa a falar indiretamente em eleições e até dá os primeiros passos para as eleições municipais, principalmente em sua terra Simão Dias.

*** Até o momento não tratou sobre nomes, mas começa a mexer as pedras.

O ex-senador fustiga

No seu blog, o senador Valadares (PSB) diz que Belivaldo Chagas se mostra contra a aliança do PT com o PSB para as eleições de 2020.

*** As conversas entre os dois partidos existem.

Mais um apoia Eliane

O novo Partido Liberal (PL), liderado por Bosco Costa (foto) e Edvan Amorim, ver com bons olhos o nome da vice-governadora Eliane Aquino (PT) como candidata à Prefeitura de Aracaju no próximo ano.

*** O PL substitui o Partido da República (PR). A mudança já foi autorizada pelo TSE.

José Américo no PRB

O ex-prefeito de Propriá, José Américo, está se filiando ao PRB. Ele e um grupo de 22 candidatos a vereador nas eleições do próximo ano.

*** O PRB considera um grande ganho para a legenda em Propriá e na região do Baixo São Francisco.

De olho nos festejos juninos

Segundo informações de fonte confiável, o Ministério Público está de olho nos contratos de bandas para os festejos juninos em todos os municípios que fazem festa.

*** Quer evitar novo escândalo como a “Máfia dos Shows”.

Abertura do Forró Siri

Segundo dados que chegam à coluna, a Prefeitura de Socorro contratou uma dupla – Eduardo e Luciano – que ninguém conhecia por R$ 25 mil para tocar por 90 minutos na abertura do Forró Siri, que aconteceu no sábado à noite.

*** Em anexo foi enviado a cópia do contrato e o seu valor…

Cidadania lamenta morte

Integrantes do Cidadania, sucessor do PPS, lamentaram em nota a morte do médico, ex-dirigente e ex-deputado federal Ivan Paixão, e se solidarizaram com a família e amigos “deste grande sergipano, natural de Campo do Brito”.

*** A nota é assinada pelo senador Alessandro Vieira, atual presidente do Diretório do Mediadores em Sergipe.

Mediadores em Sergipe

Deputado Capitão Samuel (foto) diz que Sindicato dos professores apresenta como solução para a Educação a contratação de mais professores (mediadores).

*** “O que falta é disciplina e controle. Acabar com o “Pode tudo” e deixar claro que aluno tem que respeitar o professor”, disse.

Um abraço hétero

Segundo publica a Folha de São Paulo, o presidente Bolsonaro preocupa-se com a higiene do pênis, exibe vídeo de ‘golden shower’, faz gracejo com orientais e convida amigos para ‘abraço hétero’.

*** E pergunta: “O que especialistas têm a dizer sobre isso”?

O Safadão em meditação

Wesley Safadão ( foto) explica no Twitter: “Como todos sabem, esses dias estão sendo muito difíceis para nós que amávamos o Gabriel, mas queria aproveitar esse momento para dizer o que tenho buscado fazer para tirar o nó da garganta e o peso do coração”.

*** – Tenho buscado todo consolo e cura que preciso em Deus, no amor compartilhado…

Deu nos grupos sociais

///Mobiliza senadores – O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o governo está “mobilizando senadores” para comparecem à votação da medida provisória que estabelece uma revisão em benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A MP perde validade se não for aprovada até hoje.

*** “Estamos mobilizando os senadores para comparecer. Se Deus quiser vai dar certo”, disse a jornalistas na chegada ao Palácio da Alvorada, em Brasília. O presidente passou o dia na Granja do Torto, a residência oficial de campo da Presidência.

///Entregas de dinheiro – Conversas registradas pela transportadora de valores usada pela Odebrecht para efetuar pagamentos ilícitos de propina em São Paulo indicam quatro entregas de dinheiro no valor total de R$ 1,8 milhão para o chefe de gabinete do deputado federal Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força.

*** Segundo as mensagens, os repasses foram feitos entre agosto e setembro de 2014 para Marcelo de Lima Cavalcanti na sede da Força Sindical, presidida por Paulinho até 2018.

///Pesquisa sobre armas – Uma pesquisa do Ibope, divulgada ontem, mostra que a maioria dos brasileiros é contra a flexibilização da posse e do porte de armas. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, 61% dos entrevistados são contra afrouxar as regras de posse e 73%, as de porte de armas. A rejeição, segundo o jornalista, é maior em áreas da periferia do país e entre mulheres.

*** Em cinco meses, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) editou três decretos para flexibilizar a posse e o porte de armas no Brasil. Essa foi uma de suas principais promessas de campanha. Apenas 37% dos entrevistados, conforme o levantamento do Ibope, disseram ser favoráveis à flexibilização da posse de arma de fogo.

///Taxa de desemprego – O país registrou uma taxa de desemprego de 12,5% no trimestre encerrado em abril deste ano. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), divulgada hoje (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa é superior à registrada no trimestre encerrado em janeiro deste ano (12%) mas inferior à observada no trimestre encerrado em abril de 2018 (12,9%).

*** A população desocupada ficou em 13,2 milhões, 4,4% a mais do que no trimestre encerrado em janeiro (mais 552 mil pessoas), mas estatisticamente estável ante o trimestre encerrado em abril de 2018 (13,4 milhões de pessoas).

Sempre um bom papo

Atinge pobres – Essa MP 871 criminaliza os pobres. Vamos mostrar em plenário que não é perseguindo quem mais precisa que vamos mudar o país, diz Rogério Carvalho.

Está de retorno – O prefeito Edvaldo Nogueira retorna na próxima semana a Aracaju, depois de alguns dias de férias na Europa.

Inundou cidades – Reclamação do aumento da venda de crack nas cidades do interior, principalmente entre jovens. O crack inundou esses municípios.

Não pode brigar – O deputado federal Fábio Reis (MDB) acha que um coordenador de bancada não pode brigar com o Planalto, porque prejudica o Estado.

Pode apoiar – Não tem nada conversa, mas se Fábio Henrique não disputar a Prefeitura de Socorro, pode apoiar o deputado estadual Samuel Carvalho.

Mesmo partido – Zezinho Guimarães pode se transferir para o PR. Se o fizer ficará no mesmo partido da deputada Janier, que atua em Itabaianinha.

Maior tendência – O deputado estadual Capitão Samuel deve trocar de partido e sua tendência é ficar ao lado do governador Belivaldo Chagas.

Muito duro – Alguns deputados da bancada não gostaram da interferência de Zezinho Guimarães na reunião em Brasília. Consideraram que ele foi muito duro com o ministro.

Aécio aclamado – Convenção do PSDB que prometia expulsão de condenados termina com Aécio Neves aclamado. Os partidos conservam bem seus corruptos.